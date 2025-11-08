このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【水戸vs大宮を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
【11月9日】水戸ホーリーホックvs RB大宮アルディージャの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第36節

2025年11月9日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第36節で、水戸ホーリーホックとRB大宮アルディージャが対戦する。

本記事では、水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャ｜試合日程・キックオフ時間

水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャは、11月9日(日)に水戸のホーム、ケーズデンキスタジアム水戸で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月9日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：水戸ホーリーホック vs RB大宮アルディージャ
  • 会場：ケーズデンキスタジアム水戸

水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャ｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第36節の水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

水戸ホーリーホックvsRB大宮アルディージャ チーム情報

水戸ホーリーホック vs RB大宮アルディージャ スタメン

水戸ホーリーホックHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-1-2-1-2

Home team crestOMA
34
西川幸之介
36
板倉健太
97
鷹啄トラビス
2
大森渚生
6
飯田貴敬
99
加藤千尋
24
山﨑希一
8
齋藤俊輔
3
大崎航詩
13
粟飯原尚平
25
多田圭佑
21
加藤有輝
13
イヨハ理ヘンリー
34
村上陽介
37
関口凱心
7
小島幹敏
4
市原吏音
30
アルトゥール・シルバ
10
豊川雄太
18
津久井匠海
90
オリオラ・サンデー
29
カプリーニ

4-1-2-1-2

OMAAway team crest

MIH
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 森直樹

OMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 宮沢悠生

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MIH
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

OMA
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MIH

直近の 5 試合

OMA

3

勝利

1

Draw

1

Win

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

順位表

