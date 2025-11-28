このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logo水戸ホーリーホック
team-logo大分トリニータ
Yuta Tokuma

【11月29日】水戸ホーリーホックvs大分トリニータの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、水戸ホーリーホック対大分トリニータのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、水戸ホーリーホックと大分トリニータが対戦する。

本記事では、水戸ホーリーホックvs大分トリニータの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

水戸ホーリーホックvs大分トリニータ｜試合日程・キックオフ時間

水戸ホーリーホックvs大分トリニータは、11月29日(土)に水戸のホーム、ケーズデンキスタジアム水戸で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ
  • 会場：ケーズデンキスタジアム水戸

水戸ホーリーホックvs大分トリニータ｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節の水戸ホーリーホックvs大分トリニータは、地上波では『NHK水戸』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

水戸ホーリーホックvs大分トリニータのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

水戸ホーリーホックvs大分トリニータ チーム情報

水戸ホーリーホック vs 大分トリニータ スタメン

水戸ホーリーホックHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestOTR
51
春名竜聖
4
牛澤健
36
板倉健太
97
鷹啄トラビス
2
大森渚生
47
仙波大志
8
齋藤俊輔
39
山本隼大
3
大崎航詩
99
加藤千尋
25
多田圭佑
32
濱田太郎
3
デルラン
31
マテウス・ペレイラ
2
岡本拓也
25
榊原彗悟
38
天笠泰輝
4
薩川淳貴
27
松尾勇佑
18
野嶽惇也
14
池田廉
13
伊佐耕平

3-4-2-1

OTRAway team crest

MIH
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 森直樹

OTR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 竹中穣

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MIH
-直近成績

ゴールを許す
3/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

OTR
-直近成績

ゴールを許す
3/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

MIH

直近の 5 試合

OTR

1

Win

3

引分け

1

Win

2

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

順位表

