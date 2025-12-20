J1昇格の水戸、甲府MF鳥海芳樹を獲得「水戸旋風の続きを皆様にお見せできるように自分の持っている力をすべて出します」

水戸ホーリーホックはヴァンフォーレ甲府からMF鳥海芳樹を完全移籍で獲得したことを発表した。

桐蔭横浜大学から甲府へ加入した鳥海。2021シーズンからJ2リーグ戦30試合に出場し、レギュラーに定着。J2通算171試合に出場したほか、天皇杯優勝やアジア・チャンピオンズリーグ出場なども経験した。

J1昇格を果たした水戸への移籍が決まり、鳥海は「水戸ホーリーホックの新たな挑戦の一員になれることを光栄に思います。水戸旋風の続きを皆様にお見せできるように自分の持っている力をすべて出します！名前は「とりうみ」じゃなくて『とりかい』です！よろしくお願いします！」とコメントしている。

また、5年間を過ごした甲府に向けて感謝を述べた。

「この度、水戸ホーリーホックへ移籍することになりました。2020年、大学4年生の12月、なかなかチームが決まらずプロサッカー選手になることを諦めかけていた時期に、森さんからの一本の電話で甲府でのキャリアが始まりました。嬉しくて、泣いたのを今でも覚えています。そんなチームにJ1昇格の恩返しをしたい一心で毎日必死に練習をしてきましたが目標を達成できず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「その一方で、同世代の仲間たちがJ1で活躍する姿を目にし、僕もJ1に挑戦したいという気持ちが歳を重ねるごとに強くなり、今回チャレンジをする決断に至りました。ヴァンフォーレ甲府の60年の歴史の中のたった5年かもしれませんが、自分にとってはとてつもなく濃い5年間でした。天皇杯優勝、ACL、ACL決勝トーナメントなど皆様と共に戦った試合は一生忘れません！最後になりますが、僕は自分のチャントが大好きです。皆様にたくさん歌っていただいたチャントを心に刻み、甲府で手にした確かな自信をJ1の舞台で見せつけたいと思います！5年間本当にありがとうございました。甲府が大好きです！また会いましょう！」