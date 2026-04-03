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【4月4日】水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第9節

J1 リーグ
水戸ホーリーホック 対 鹿島アントラーズ
水戸ホーリーホック
鹿島アントラーズ

【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第9節、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年4月4日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第9節で、水戸ホーリーホックと鹿島アントラーズが対戦する。

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本記事では、水戸ホーリーホックと鹿島アントラーズの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ｜試合日程・キックオフ時間

水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズは、4月4日(土)に水戸のホーム、ケーズデンキスタジアム水戸で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第9節
  • 日時：2026年4月4日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ
  • 会場：ケーズデンキスタジアム水戸

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水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第9節の水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズは、地上波では『NHK水戸』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

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水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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水戸ホーリーホックvs鹿島アントラーズ チーム情報

水戸ホーリーホック vs 鹿島アントラーズ スタメン

水戸ホーリーホックHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestKAN
34
西川幸之介
25
真瀬拓海
6
飯田貴敬
17
板倉健太
2
ダニーロ
3
大崎航詩
70
マテウス・レイリア
19
仙波大志
14
新井瑞希
10
渡邉新太
29
多田圭佑
1
早川友基
22
濃野公人
55
植田直通
16
溝口修平
5
関川郁万
17
エウベル
71
荒木遼太郎
6
三竿健人
10
柴崎岳
9
レオ・セアラ
40
鈴木優磨

4-4-2

KANAway team crest

MIH
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • D. Kimori

KAN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 鬼木達

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MIH
-直近成績

ゴールを許す
4/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

KAN
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位表