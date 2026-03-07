Goal.com
セリエ A
team-logoACミラン
Giuseppe Meazza
team-logoインテル
ミラノダービーを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値で観られる
Yuta Tokuma

【3月9日】ミランvsインテルのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第28節

リーグ・アン2025−26第28節、ACミラン対インテルのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年3月9日(月)に行われる2025-26シーズンのセリエA第28節で、ACミランとインテルが対戦する。

本記事では、ミランvsインテルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ミランvsインテル｜試合日程・キックオフ時間

ACミランvsインテルは、日本時間3月9日(月)に両チームのホーム、スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第28節
  • 日時：2026年3月9日(月)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ACミラン vs インテル
  • 会場：スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ

ミランvsインテル｜放送・配信予定

セリエA第28節のミランvsインテルは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ミランvsインテルのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

ミランvsインテル チーム情報

ACミラン vs インテル 予想スタメン

ACミランHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestINT
16
マイク・メニャン
5
コニ・デ・ヴィンター
23
フィカヨ・トモリ
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
2
ペルビス・エストゥピニャン
19
ユスフ・フォファナ
12
アドリアン・ラビオ
56
アレクシス・サーレマーケルス
14
ルカ・モドリッチ
10
ラファエル・レオン
11
クリスティアン・プリシッチ
1
ヤン・ゾマー
30
カルロス・アウグスト
6
ステファン・デ・フライ
25
マヌエル・アカンジ
32
フェデリコ・ディマルコ
22
ヘンリク・ムヒタリアン
23
ニコロ・バレッラ
11
ルイス・エンリケ
7
ピオトル・ジエリンスキ
94
フランチェスコ・ピオ・エスポージト
9
マルクス・テュラム

3-5-2

INTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・キヴ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MIL
-直近成績

ゴールを許す
8/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

INT
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

MIL

直近の 5 試合

INT

3

勝利

2

引分け

0

勝利

9

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

0