m-flo デビュー25周年記念ライブはどこで見れる？配信視聴方法

「m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”」の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では、「m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”」の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

「m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”」｜概要

日程・放送予定

U-NEXTの視聴方法

音楽ユニットm-floがデビュー25周年を記念し、本日東京ガーデンシアターで開催した特別公演「m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE "SUPERLIMINAL"」。昨日発売したばかりの10枚目の新作アルバム『SUPERLIMINAL』と連動し、今までにm-floと"loves”してきたアーティストも多数出演したスペシャルライブとなった。その模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。また、ライブ配信を記念して、デビュー初期から最新曲の中から、40作品を超えるMVが3月13日（金）より見放題配信する。

『m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”』はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年3月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください