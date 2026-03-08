「メッシには年間最大で126億円を支払っている」インテル・マイアミオーナーが明かす

インテル・マイアミの共同オーナーを務めるジョルジ・マス氏は、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシに対して支払っている金額を明かした。

バルセロナで数々のタイトルや個人記録を達成し、アルゼンチン代表としてのワールドカップやコパ・アメリカ優勝を成し遂げ、史上最多8度のバロンドールを手にしたメッシ。2023年からはインテル・マイアミでプレーしており、昨季はクラブ史上初のMLSカップ制覇の立役者となっていた。

そんな史上最高の選手の1人数えられる38歳について、インテル・マイアミのオーナーが年間で支払っている報酬金額を告白。『Bloomberg』は、「私がスポンサーを獲得して彼らをワールドクラスにする必要があるのは、選手の費用が高額だから。メッシにはその価値に見合うだけの金額を支払っている。すべてを含めると、年間7000万～8000万ドル（最大約126億円）だよ」と明かしたと伝えている。

『The Athletic』によると、MLS選手会が発表したメッシの基本給は年間1200万ドル（約19億円）で、保証報酬は2045万ドル（約32億円）である模様。ロサンゼルスFCのソン・フンミン（保証報酬1115万ドル）を上回り、昨季のMLS最高年俸だったようだ。

また同メディアは、メッシとインテル・マイアミの契約にはクラブ株式保有比率が含まれているため、これが契約価値を大幅に高めていると指摘。メッシが保有する株式の規模は明かされていないものの、契約期間中（2028-29シーズンまで）の給与体系が変わらなければ、その価値は年間6000万ドル（約95億円）以上であると伝えられている。