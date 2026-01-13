在籍中に指揮官6/8人が退任、約1.4年ごとに監督交代を経験…エンバペのキャリアが話題に

フランス代表FWキリアン・エンバペは、そのキャリアで多くの指揮官交代を経験している。

モナコの下部組織からわずか16歳でトップチームデビューを飾ったエンバペ。2016-17シーズンにリーグ・アン優勝を経験すると、2017年夏にはパリ・サンジェルマン（PSG）へと移籍した。同クラブではクラブ史上最多となる256ゴールをマーク、6度のリーグ優勝を達成すると、2024年夏には憧れと公言し続けたレアル・マドリーへと加入。特に今季は公式戦25試合で29ゴールを奪い、エースとしてチームを牽引している。

そんな世界最高峰の選手として評価されるエンバペだが、特にPSG加入以降は数多くの監督交代を経験。モナコでのトップチームデビュー以降は8人の指揮官に指導を受けているが、そのうち6名が在籍中に退任することになっている。

特にPSG時代は4度の監督交代を経験。2020年に解任されたトーマス・トゥヘル監督（2シーズン半）と2022年に解任されたマウリシオ・ポチェッティーノ監督（18カ月）を除き、ウナイ・エメリ監督とクリストフ・ガルティエ監督はわずか1シーズンで交代に。さらにレアル・マドリー移籍後も、カルロ・アンチェロッティ監督は1シーズンのみで退任。そして今季はシャビ・アロンソ監督の下でスタートしたものの、1月12日に退任が決まった。約7カ月で再び指揮官が変わっている。

『The Touchline』によると、エンバペはPSG加入以降では平均で約1.4年ごとに監督交代を経験している模様。ピッチに立てば目覚ましい結果を残す27歳FWだが、キャリアを通じて何度も監督交代を経験しているようだ。