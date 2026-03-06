「子どもの頃に仲間同士で言い合っていた以上のことは言っていない」元イタリア代表DFがジダンのW杯決勝“頭突き事件”直前のやり取り明かす

元イタリア代表DFマルコ・マテラッツィ氏は、2006年ワールドカップ決勝での当時フランス代表主将ジネディーヌ・ジダン氏とのやり取りを明かした。

2006年ワールドカップ決勝の舞台で激突したイタリアとフランス。PK戦にまでもつれ込んでイタリアが4度目の世界王者に輝いた一戦の延長戦では大事件が起きた。マテラッツィの挑発を受け続けたジダンが相手選手の胸部に頭突きを見舞って一発退場に。1998年にバロンドールを受賞するなど史上最高の選手の1人とも評価される同選手にとってこれが現役ラストゲームになった。

マテラッツィ氏は、20年前のワールドカップ決勝の舞台で起きた大事件の直前にあったジダン氏とのやり取りを『Vivo Azzurro』のインタビューで明かした。

「（ジャンルイジ）ブッフォンがジダンのヘディングをセーブしたとき、（ジェンナーロ）ガットゥーゾは私を殺したいくらい怒っていた。あの場面で私がジダンをマークしていなかったからね。でも、実際に私は（ダヴィド）トレゼゲをマークしていたけど、あのような状況ではリーノ（ガットゥーゾ）に言い返さないほうがいいんだ」

「その少し後に似たような場面で、彼（ジダン）がジャンプできないように私は彼のユニフォームを少し引っ張った。私は2回謝ったけど、3回目に彼が“もし僕のユニフォームが欲しいなら、後で渡してあげるよ”って言ってきた」

「そして、私も何か言い返した。でも、子どもの頃にバーリの海辺でプレーをしていたときに仲間同士で言い合っていたような、そんな程度の言葉以上のことは何も言っていない」