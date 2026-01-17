このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
U23 Japan (C)2026 Asian Football Confederation (AFC)
Tsutomu Maeda

U23日本代表 アジアカップ準決勝の対戦カード・開始時刻一覧｜韓国or豪州と対戦へ！

「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」でU-23日本代表はどこと対戦する？準決勝の対戦カード一覧やキックオフ時間を紹介。

「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」で、U-23日本代表が準決勝に進出している。

本記事では、準決勝の対戦カード一覧を紹介する。

準決勝の対戦カード・キックオフ時刻一覧

U23アジア杯では、日本とベトナムの準決勝進出が決定。さらに、ウズベキスタンvs中国、オーストラリアvs韓国の勝者がベスト4入りを果たすことができる。

決勝トーナメントは、日本時間1月20日(火)・21日(水)に準決勝が開催。各試合の対戦カードおよびキックオフ時刻は以下の通りだ。

対戦カード一覧

キックオフ日時対戦カード放送・配信
1月20日(火)
20:30		日本
vs
オーストラリアor韓国		DAZN
1月21(水)
0:30		ベトナム
vs
ウズベキスタンor中国		DAZN

※すべて日本時間。

日韓戦が実現する可能性は？

U23アジアカップでは、準々決勝時点でトーナメント表が決定。前述の通り、日本は準決勝でオーストラリアvs韓国の勝者と激突する。今後、日本が出場する可能性のある試合の日時および対戦カードは以下の通り。

ラウンドキックオフ日時対戦カード放送・配信
準決勝2026年1月20日(火)
20:30		日本
vs
オーストラリア or 韓国		DAZN
3位決定戦2026年1月24日(土)
0:00		準決勝敗者(日本/オーストラリア/韓国)
vs
準決勝敗者(ベトナム/ウズベキスタン/中国)		DAZN
決勝2026年1月25日(日)
0:00		準決勝勝者(日本/オーストラリア/韓国)
vs
準決勝勝者(ベトナム/ウズベキスタン/中国)		DAZN

※すべて日本時間。

U23アジアカップの放送・配信スケジュール

U23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

