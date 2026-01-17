「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」で、U-23日本代表が準決勝に進出している。
本記事では、準決勝の対戦カード一覧を紹介する。
準決勝の対戦カード・キックオフ時刻一覧
U23アジア杯では、日本とベトナムの準決勝進出が決定。さらに、ウズベキスタンvs中国、オーストラリアvs韓国の勝者がベスト4入りを果たすことができる。
決勝トーナメントは、日本時間1月20日(火)・21日(水)に準決勝が開催。各試合の対戦カードおよびキックオフ時刻は以下の通りだ。
日韓戦が実現する可能性は？
U23アジアカップでは、準々決勝時点でトーナメント表が決定。前述の通り、日本は準決勝でオーストラリアvs韓国の勝者と激突する。今後、日本が出場する可能性のある試合の日時および対戦カードは以下の通り。
|ラウンド
|キックオフ日時
|対戦カード
|放送・配信
|準決勝
|2026年1月20日(火)
20:30
|日本
vs
オーストラリア or 韓国
|DAZN
|3位決定戦
|2026年1月24日(土)
0:00
|準決勝敗者(日本/オーストラリア/韓国)
vs
準決勝敗者(ベトナム/ウズベキスタン/中国)
|DAZN
|決勝
|2026年1月25日(日)
0:00
|準決勝勝者(日本/オーストラリア/韓国)
vs
準決勝勝者(ベトナム/ウズベキスタン/中国)
|DAZN
※すべて日本時間。
U23アジアカップの放送・配信スケジュール
U23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。
