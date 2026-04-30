菅田将暉2026LIVEはどこで見れる？配信視聴方法まとめ

菅田将暉ワンマンライブ「菅田将暉 LIVE 2026」が1月24日と25日、東京ガーデンシアターで開催された。

本記事では、「菅田将暉 LIVE 2026」の視聴方法を紹介する。

菅田将暉 LIVE 2026｜概要

「菅田将暉 LIVE 2026」は、1月24日と25日に東京ガーデンシアターで開催された菅田将暉のワンマンライブ。

1月25日東京ガーデンシアター公演の模様が、5月1日（金）20時から「U-NEXT」で配信される。

配信情報

ライブ配信：5月1日（金）20:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月15日（金）23:59まで

配信公演：1月25日 東京ガーデンシアター 公演

菅田将暉 LIVE 2026｜視聴方法

「菅田将暉 LIVE 2026」は、5月1日に『U-NEXT』で独占配信される。『U-NEXT』では月額見放題プランで視聴可能。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品が視聴可能となる。

U-NEXTでは2024年に開催されたワンマンライブ「菅田将暉 LIVE 2024 "SPIN"」を5月1日より配信。無料トライアルを利用することでお得に視聴できる。

U-NEXT｜視聴方法

「菅田将暉 LIVE 2026」は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。