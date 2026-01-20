このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoマルセイユ
Stade Orange Velodrome
team-logoリヴァプール
マルセイユvsリヴァプールはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【1月22日】マルセイユvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【遠藤航出場予定】1月22日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第7節、オリンピック・マルセイユ対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月22日(木)に開催。オリンピック・マルセイユと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、インテルvsアーセナルのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

マルセイユvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のオリンピック・マルセイユvsリヴァプールは、マルセイユのホーム「スタッド・ヴェロドローム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月22日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：オリンピック・マルセイユ vs リヴァプール
  • 会場：スタッド・ヴェロドローム

マルセイユvsリヴァプールの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、マルセイユvsリヴァプールの試合は『WOWOW』がライブ配信を行う。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

マルセイユvsリヴァプール チーム情報

マルセイユ vs リヴァプール 予想スタメン

マルセイユHome team crest

3-5-2

フォーメーション

4-4-2

Home team crestLIV
1
ヘロニモ・ルジ
62
ミゲル・ムリージョ
33
エメルソン
21
ナイフ・アゲルド
23
ピエール＝エミール・ホイビュア
14
イゴール・パイシャオン
18
アーサー・フェルメーレン
17
マット・オライリー
22
ティモシー・ウェア
10
メイソン・グリーンウッド
97
ピエール＝エメリク・オーバメヤン
1
アリソン・ベッカー
4
フィルジル・ファン・ダイク
26
アンドリュー・ロバートソン
2
ジョセフ・ゴメス
5
イブラヒマ・コナテ
10
アレクシス・マクアリスター
8
ドミニク・ソボスライ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
17
カーティス・ジョーンズ
22
ウーゴ・エキティケ
7
フロリアン・ヴィルツ

4-4-2

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・デ・ゼルビ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

OM
-直近成績

ゴールを許す
22/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
7/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

OM

直近の 5 試合

LIV

2

勝利

0

引分け

3

勝利

4

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0