キャリックの正監督就任を支持するルーニー「なぜ変更する必要があるんだ？」

元イングランド代表ウェイン・ルーニー氏は、マンチェスター・ユナイテッドに対し、マイケル・キャリックを監督に正式に任命するよう求めた。

日曜日にオールド・トラッフォードで行われたアストン・ヴィラ戦で3-1の勝利を収めたユナイテッドは、プレミアリーグで3位に浮上した。キャリックは1月に今シーズン残りの期間のヘッドコーチに任命されて以来、チームを9試合中7勝に導いている。

ルーニー氏は「彼が（その仕事に）就くべきであることは100％確信している」と『BBCラジオ5ライブ』で語った。

「マイケル・キャリックに関しては、こうなるだろうと思っていた。私は彼をよく知っている。彼の性格や人柄をよく理解している。冷静な判断力を持つ人物が必要だったが、同時にその場所をよく知っている人物でなければならなかった。選手たちは愛情を必要としていたが、彼はそれを彼らに与えてくれた」

「選手たちのプレーの質が向上し、チームとしての連携も深まり、非常に強いチームに見える。なぜ変更する必要があるんだ？」

一方で、キャリックは「今はこういう状況だが、できる限りのことをしているし、もちろん楽しんでいる。でも、何が起きようと起きるだろう。今のところ、とても穏やかだ」と話すにとどめている。