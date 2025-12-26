19歳ヘブンがMOM選出の圧巻パフォーマンス…マン・U指揮官らも絶賛

マンチェスター・ユナイテッドの19歳DFエイデン・ヘブンが称賛を受けている。『スカイスポーツ』が伝えた。

マンチェスター・ユナイテッドは26日、プレミアリーグ第18節でニューカッスルと対戦。パトリック・ドルグのゴールで1-0と勝利し、11試合ぶりのクリーンシートで白星を手にした。

19歳のヘブンはニューカッスル相手に完璧なプレーを見せた。特に際立ったのは守備面での活躍で、何度も危険を回避し、重要な空中介入を何度も見せた。試合後、ヘブンは最優秀選手に選ばれ、ルベン・アモリム監督は以下のように称えた。

「アイデン・ヘブンに本当に満足している、彼は毎試合成長しているのが感じられる。彼は出場していなかったが、トレーニングを本当に良くこなしていて、機会が来たときに備えるには本当に良いトレーニングをするだけで十分だ」

また、コメンテーターのギャリー・ネヴィル氏は「彼（エイデン・ヘブン）は本当に素晴らしかった。あの若者は。本当に素晴らしかった。彼はすべてをヘディングでクリアし、ルーク・ショーとコーチ陣からハグを受けるのは当然だ」と語った。

ヘブン自身は「ついに無失点記録を達成できた。ずっとこの日を待ち望んでいた。本当に嬉しいよ。この選手（パトリック・ドルグ）が、この記録達成を支えてくれた。支えてくれたすべての人に感謝するよ」と喜んだ。