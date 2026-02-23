マンチェスター・Uが好調シェシュコ弾で白星…前節連勝ストップもここ5試合で4勝目

プレミアリーグ第27節が行われ、エヴァートンとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスやブライアン・エンベウモ、マテウス・クーニャらが先発。中盤はカゼミーロ、コビー・メイヌーが並んだ。開始早々からユナイテッドはGKセネ・ラメンスのボールがFWに当たるなど危険なシーンもあり、ユナイテッドにとっては低調な序盤に。支配率を高めながらも、エヴァートンにとっては悪くない時間を作り出していく。

31分にはブルーノ・フェルナンデスのFKからディオゴ・ダロトがシュートを放つが、惜しくも枠を捉えきれない。39分にはジェームズ・ガーナーがシュートシーンに至るも、ラメンスがセーブした。前半はユナイテッドが押し込んだが、得点は生まれず後半へ折り返した。

51分にはメイヌーのクロスからエンベウモがボレーで合わせるが、至近距離からのチャンスはバーを超えていき枠を捉えず。58分にはアマド・ディアロに代わってベンヤミン・シェシュコが途中出場。エンベウモが右サイドに移った。

72分にユナイテッドが先制。カウンターからクーニャが抜け出すと、時間を作り走り込んだシェシュコへ。ダイレクトで流し込み、待望の先制点を挙げる。83分にはマイケル・キーンがロングレンジからシュートを放つが、ラメンスが見事なセーブで弾き同点ゴールは許さない。

アディショナルタイムにもジョージが強烈なミドルシュートを放つも、ラメンスがストップ。最後までユナイテッドが1点を守りきり、1-0と勝利している。