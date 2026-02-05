マン・Uの15歳”キッド・メッシ”に注目集まる…トップチーム練習に参加

マンチェスター・ユナイテッドの15歳JJ・ガブリエルがトップチームのトレーニングに参加し、注目を集めている。『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えた。

ガブリエルは14歳でユナイテッドのアカデミーで印象的な活躍を見せ、早くから頭角を現すと目され「キッド・メッシ」としてYouTube動画でも話題に。今季はU-18チームで16試合に出場し、11ゴールを記録。リヴァプールを7-0と圧倒した試合ではハットトリックを達成している。

すると、ガブリエルは今週末のトッテナム戦に先立ち、火曜日と水曜日にユナイテッドのトレーニングに参加。3日は主力選手の回復日となっていたが、4日のフルメンバーでのトレーニングにもガブリエルは参加し注目を集めた。

一方、ガブリエルはプレミアリーグの規定により、今シーズンはユナイテッドデビューを果たすことができない。彼は今シーズン、カラバオカップとFAカップに出場する資格があったが、両大会で早期敗退となったため、2026-27シーズンまでトップチームデビューを待つことになる。ガブリエルは10月まで16歳にならないため、2026-27シーズン序盤にユナイテッドデビューを果たした場合、クラブ史上最年少記録を更新することになる。