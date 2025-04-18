2024-25シーズンのプレミアリーグは、4月20日(日)に第33節が開催。マンチェスター・ユナイテッドとウォルヴァーハンプトンが対戦する。
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本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsウォルヴァーハンプトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
マンチェスター・ユナイテッドvsウォルヴァーハンプトンの試合日程・キックオフ時間
マンチェスター・ユナイテッドvsウォルヴァーハンプトンは、2025年4月20日(日)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。
- 大会：プレミアリーグ2024-25 第33節
- 日時：2025年4月20日(日) 22:00キックオフ／日本時間
- 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs ウォルヴァーハンプトン
- 会場：オールド・トラッフォード
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
マンチェスター・ユナイテッドvsウォルヴァーハンプトンの放送・配信予定
マンチェスター・ユナイテッドvsウォルヴァーハンプトンの視聴方法U-NEXT
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マンチェスター・ユナイテッドvsウォルヴァーハンプトン チーム情報
成績
両チームの対戦成績
順位表
※本ページの情報は2025年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。