プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoウェストハム
Yuta Tokuma

【12月5日】マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第14節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第14節、マンチェスター・ユナイテッドvsウェストハムのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第14節が日本時間1 2月5日(金)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとウェストハム・ユナイテッドが対戦する。

本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsウェストハムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsウェストハム・ユナイテッドは、日本時間2025年12月5日(金)にマン・Uのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第14節
  • 日時：2025年12月5日(金) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs ウェストハム・ユナイテッド
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムのテレビ放送・ネット配信予定

マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs ウェストハム 予想スタメン

マンチェスター・ユナイテッドHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-3

Home team crestWHU
31
センヌ・ラメンス
4
マタイス・デ・リフト
23
ルーク・ショー
15
レニー・ヨロ
19
ブライアン・エンベウモ
16
アマド・ディアロ
18
カゼミーロ
8
ブルーノ・フェルナンデス
7
メイソン・マウント
2
ディオゴ・ダロト
10
マテウス・クーニャ
23
アルフォンス・アレオラ
5
イゴール
15
コンスタンティノス・マブロパノス
25
ジャン＝クレール・トディボ
32
フレディ・ポッツ
2
カイル・ウォーカー＝ピーターズ
18
マテウス・フェルナンデス
29
アーロン・ワン＝ビサカ
11
ニクラス・フュルクルク
17
ルイス・ギリェルメ
20
ジャロッド・ボーウェン

3-4-3

WHUAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルベン・アモリム

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヌーノ・エスピリト・サント

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MUN
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

WHU
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

MUN

直近の 5 試合

WHU

2

勝利

0

引分け

3

勝利

6

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0