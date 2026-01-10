マンチェスター・Uが新指揮官招聘へ動き…元指揮官スールシャールと面談へ。17日のダービーまでには決定か

マンチェスター・ユナイテッドがオーレ・グンナー・スールシャール監督と面談するようだ。

昨シーズンに大低迷を経験したマンチェスター・U。それでも、昨年11月からチームを指揮するルベン・アモリム監督とともに今シーズンを開始したが、なかなか波に乗れず。さらに、クラブ首脳陣と指揮官の間で戦術面や補強方針で相違があったと伝えられており、先日に同指揮官の解任が決まった。

暫定的にクラブOBのダレン・フレッチャー氏にチームを託したマンチェスター・Uは、その傍らで新指揮官探しにも着手。現在マイケル・キャリック監督とともに2018年から2021年までチームを指揮したスールシャール監督が有力候補に挙がっている。

そんな中、イギリス『BBC』などが伝えたところによると、マンチェスター・U首脳陣が10日にスールシャール監督と面談する模様。一方のキャリック監督は8日にすでに最初のインタビューを行ったと伝えられている。

ただし、11日に行われるFAカップ3回戦ブライトンとの一戦では、引き続きフレッチャー氏がチームを指揮することになる予定だ。

なお、マンチェスター・Uは、来週末の17日に宿敵マンチェスター・シティとのマンチェスターダービーを控える。クラブはこの一戦までに今シーズン末までチームを率いる暫定指揮官の就任を発表したいと考えているようだ。