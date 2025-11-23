このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoエヴァートン
マン・Uvsエヴァートンを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
GOAL

【11月25日】マンチェスター・ユナイテッド対エヴァートンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第12節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第12節、マンチェスター・ユナイテッドvsエヴァートンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第12節が日本時間11月25日(火)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとエヴァートンが対戦する。

【プレミア第12節】マン・UvsエヴァートンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事ではマンチェスター・ユナイテッドvsエヴァートンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・ユナイテッド対エヴァートンの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsエヴァートンは、日本時間2025年11月25日(火)にユナイテッドのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第12節
  • 日時：2025年11月25日(火) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートン
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【プレミア第12節】マン・UvsエヴァートンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対エヴァートンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【プレミア第12節】マン・UvsエヴァートンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対エヴァートンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・ユナイテッド対エヴァートンの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートン スタメン

マンチェスター・ユナイテッドHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestEVE
31
センヌ・ラメンス
23
ルーク・ショー
4
マタイス・デ・リフト
15
レニー・ヨロ
18
カゼミーロ
3
ヌサイル・マズラウィ
13
パトリック・ドルグ
19
ブライアン・エンベウモ
16
アマド・ディアロ
8
C
ブルーノ・フェルナンデス
11
ジョシュア・ザークツィー
1
ジョーダン・ピックフォード
16
ヴィタリー・マイコレンコ
6
ジェームズ・タルコウスキ
23
C
シェイマス・コールマン
5
マイケル・キーン
22
キアナン・デューズベリー＝ホール
10
イリマン・エンディアイェ
37
ジェームズ・ガーナー
18
ジャック・グリーリッシュ
27
イドリッサ・ガナ・ゲイエ
11
ティエルノ・バリー

4-2-3-1

EVEAway team crest

MUN
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルベン・アモリム

EVE
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • デイヴィッド・モイーズ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MUN
-直近成績

ゴールを許す
12/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

EVE
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

MUN

直近の 5 試合

EVE

3

勝利

2

引分け

0

勝利

13

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0