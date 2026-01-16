このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・ユナイテッド
Old Trafford
team-logoマンチェスター・シティ
マンチェスター・ダービーを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【1月17日】マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第22節

【マンチェスター・ダービー放送予定】2025-26プレミアリーグ第22節、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第22節が日本時間1月17日(土)に開催。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦する。

マンチェスター・ダービーはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マン・U対マン・Cの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、日本時間2026年1月17日(土)にマンチェスター・ユナイテッドのホーム、オールド・トラッフォードで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第22節
  • 日時：2026年1月17日(土) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ
  • 会場：オールド・トラッフォード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

マンチェスター・ダービーはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マン・U対マン・Cのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

マンチェスター・ダービーはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マン・U対マン・CのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マン・U対マン・Cの予想スタメンは？

マンチェスター・ユナイテッド vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

マンチェスター・ユナイテッドHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-1-4-1

Home team crestMCI
31
センヌ・ラメンス
2
ディオゴ・ダロト
6
リサンドロ・マルティネス
23
ルーク・ショー
26
エイデン・ヘヴン
8
ブルーノ・フェルナンデス
18
カゼミーロ
25
マヌエル・ウガルテ
13
パトリック・ドルグ
10
マテウス・クーニャ
30
ベンヤミン・シェシュコ
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
68
M. Alleyne
6
ネイサン・アケ
45
アブドゥコディル・フサノフ
27
マテウス・ルイス
14
ニコ・ゴンサレス
11
ジェレミー・ドク
20
ベルナルド・シウヴァ
4
タイアニ・ラインデルス
47
フィル・フォーデン
9
アーリング・ハーランド

4-1-4-1

MCIAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マイケル・キャリック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

MUN
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

MCI
-直近成績

ゴールを許す
14/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MUN

直近の 5 試合

MCI

2

勝利

1

Draw

2

勝利

5

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0