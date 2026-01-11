ブライトンがマンチェスター・Uを下しFAカップ4回戦へ！三笘薫は77分から出場

現地時間11日、イングランド・FAカップは3回戦が行われ、三笘薫の所属するブライトンは敵地オールド・トラフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。

ブライトンはダンクやファン・ヘッケ、フェルブルッヘンとともに三笘をベンチに置き、ウェルベック、リュテル、ディエゴ・ゴメス、グルダという攻撃陣を形成。一方、フレッチャー暫定監督率いるユナイテッドはシェシュコ、マウント、ブルーノ・フェルナンデス、クーニャを前線に並べた。

先に決定機を作ったのはホームのユナイテッド。開始わずか3分、ダロトが抜け出す決定機も、GKスティールがブロック。さらにはB・フェルナンデスのFKを横っ飛びではじき出した。

ブライトンの反撃は12分、エリア内左からのウェルベックの折り返しをゴール前のリュテルがヘディング。これはDFにブロックされるが、こぼれ球をグルダが左足で押し込み、ブライトンが先制する。

追いつきたいユナイテッドだが、なかなか立ち上がりのような決定機を作ることができない。前半終了間際にはクーニャがカットインシュートを放つも、ゴール左へとわずかに外れた。

後半、追いつきたいユナイテッドは62分、マウントとメイヌーを下げてザークツィーと18歳のレイシーを投入する。

しかし、次の1点を奪ったのはブライトン。65分、ペナルティーエリア手前でグルダからの横パスを受けたウェルベックが左足を振り抜き、強烈なシュートをゴール左上へと突き刺した。

リードを2点に広げたブライトンは77分、ウェルベック、D・ゴメス、フェルトマンを下げて三笘、アヤリ、ファン・ヘッケを投入。ユナイテッドもカゼミーロとマグワイアを投入し流れを変えようと試みる。

すると迎えた85分、B・フェルナンデスの左CKをファーポストのシェシュコが頭で合わせ、ユナイテッドが1点差に詰め寄る。

勢いに乗るユナイテッドだったが、90分にスローインの判定を巡ってボールを叩きつけてしまったレイシーが2枚目のイエローカードを受けて退場。ユナイテッドはアディショナルタイムの5分間を10人で戦うこととなった。

数的優位を得たことでブライトンにも余裕が生まれ、時間を使いながら逃げ切りを図る。ユナイテッドも10人で攻め込む場面も作ったものの、追いつくことは叶わず。逃げ切ったブライトンが4回戦へと駒を進めた。

■試合結果

マンチェスター・U 1-2 ブライトン

■得点者

マンチェスター・U：シェシュコ（85分）

ブライトン：グルダ（12分）、ウェルベック（65分）