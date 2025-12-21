止まらないアストン・ヴィラ！ロジャーズ2発でマンチェスター・Uを下し公式戦10連勝を達成

現地時間21日、イングランド・プレミアリーグは第17節が行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地ヴィラ・パークでアストン・ヴィラと対戦した。

首位アーセナル撃破を含め、公式戦9連勝中のアストン・ヴィラに挑むユナイテッドは、マグワイア、デ・リフトを欠く最終ラインをヨロ、ショー、ヘヴンの3バックで組み、ダロトとドルグの両ウイングバック、前線はシェシュコの1トップをマウントとクーニャがサポートする形に。

立ち上がりこそアストン・ヴィラのチャンスが続いたものの、4試合負けのないユナイテッドも徐々に盛り返していく。22分、ブルーノ・フェルナンデスの縦パスがDFラインの裏に抜けてシェシュコが決定機を迎える。しかし、ここはGKエミリアーノ・マルティネスがコースを消してブロックした。

ボール保持のユナイテッドと、カウンターのアストン・ヴィラ。拮抗した展開が続く中、試合が動いたのは前半終了間際。45分に左サイドでボールを受けたロジャーズがカットインして右足を振り抜くと、GKラメンスが一歩も動けないシュートがゴール右へと吸い込まれ、アストン・ヴィラが均衡を破った。

嫌な時間帯に先手を許したユナイテッドだが、直後のアディショナルタイム。敵陣でドルグがキャッシュからボールを奪うと、こぼれ球を拾ったクーニャがエリア内左からゴール右へと沈めてユナイテッドが同点に追いつき試合を折り返した。

後半、ユナイテッドは前半の終盤にハムストリングに違和感を訴えていたB・フェルナンデスに代えてリサンドロ・マルティネスを投入。L・マルティネスはそのままB・フェルナンデスのいた中盤の底に入った。

核となる選手を負傷で失ったユナイテッドに対し、アストン・ヴィラは57分、左サイドで粘ったティーレマンスの折り返しをニアサイドのワトキンスが落とし、エリア内左で受けたロジャーズがゴール右へとコントロールショットを流し込んでアストン・ヴィラが勝ち越しに成功する。

追いつきたいユナイテッドは67分、ドルグの左クロスをゴール前のクーニャが頭で合わせる。しかし、叩きつけたヘディングはゴール右へとわずかに外れた。

73分にウガルテとシェシュコに代えてザークツィーとジャック・フレッチャーを投入し勝負に出たユナイテッドに対し、アストン・ヴィラは75分にワトキンスとマートセンを下げてマレンとディーニュを投入。さらにはマッギンとオナナを下げてブエンディアとゲサンを投入し逃げ切りを図る。

アディショナルタイムの4分間でも猛攻を仕掛けるユナイテッドだが、GKエミリアーノ・マルティネスの好守もありゴールが遠い。最後までユナイテッドの猛攻をしのぎ切ったアストン・ヴィラが、破竹の公式戦10連勝を達成した。

好調を維持するアストン・ヴィラは次節、敵地でチェルシーと対戦。ユナイテッドはホームにニューカッスルを迎える。

■試合結果

マンチェスター・U 1-2 アストン・ヴィラ

■得点者

マンチェスター・U：クーニャ（45+3分）

アストン・ヴィラ：ロジャーズ（45分、57分）