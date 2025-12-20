ハーランド2発！マンチェスター・Cがホームでウェストハムを下し公式戦7連勝

現地時間20日、イングランド・プレミアリーグは第17節が行われ、マンチェスター・シティはホームのエティハド・スタジアムにウェストハムを迎えた。

公式戦6連勝で首位アーセナルを猛追するシティは、トップのハーランドをシェルキとフォーデンがの2シャドーがサポートし、ベルナルド・シルバ、ラインデルス、ニコ・ゴンサレスが中盤を組んだ。

ウェストハムに対して過去19試合で16勝3分と相性のいいシティが立ち上がりからペースを握ると、6分にはエリア内左でボールを受けたフォーデンがゴール前に折り返す。受けたハーランドがダイレクトで放ったシュートはGKアレオラが一度はセーブするも、こぼれ球をハーランドが自ら押し込んでシティが幸先よく先制する。

先制したシティがその後もペースを握り、ウェストハムはカウンターもままならない状況が続く。

追加点が生まれたのは38分。高い位置でシェルキがボールを奪い返すと、エリア内右に侵入してハーランドに預ける。受けたハーランドがすかさず中央に流すと、走り込んだラインデルスが至近距離から豪快にネットを揺らし、シティがリードを2点に広げた。

後半、2点を追うウェストハムが反撃に出る。54分、エリア内左へのルーズボールにボーウェンが反応し、GKドンナルンマをかわして流し込むも、角度に欠け枠を外した。さらに56分、カウンターからボーウェンが仕掛けて右足で狙うもゴール左へと外れる。

徐々に盛り返してきたウェストハムだったが、64分にスカールズが足を痛めてメイヤーズとの交代を余儀なくされる。一方のシティも67分。シェルキ、ラインデルス、ニコ・ゴンサレスを下げてサヴィーニョ、リコ・ルイス、クサノフを投入する。

迎えた69分、カウンターから右サイドを抜けたサヴィーニョのパスを、エリア内に走り込んだR・ルイスが触ると、DF同士で重なってこぼれたボールをゴール前で待ち構えていたハーランドが難なく押し込み、シティが3-0とリードを広げた。

こうなると苦しいウェストハム。終盤はボールを保持するシティが上手く時間を使いながら逃げ切りを図り、最後までウェストハムにゴールを許さず。公式戦3試合連続となるクリーンシートを達成し、シティが暫定首位に躍り出た。

■試合結果

マンチェスター・C 3-0 ウェストハム

■得点者

マンチェスター・C：ハーランド（6分、69分）、ラインデルス（38分）