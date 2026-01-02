マン・C、痛恨ドローで首位アーセナルと4p差に…OBが予想する優勝争いの行方「最後まで続く」

マンチェスター・シティOBマイカー・リチャーズ氏は、古巣とプレミアリーグ優勝争いについて言及している。

直近のプレミアリーグ6連勝と好調を維持し、1日にサンダーランドとの第19節に挑んだマンチェスター・C。ボールを支配しながら何度もチャンスを作っていたが、最後までホーム無敗のサンダーランドの堅守を崩すことができず。スコアレスドローで試合を終えた。

この結果、首位アーセナルとの差が「4」に広がったマンチェスター・C。そしてリチャーズ氏は『スカイスポーツ』で、今季のタイトルレースについて語っている。

「タイトルレースは最後まで続くと思うよ。マンチェスター・Cは危険なチームだ。ロドリとドクの復帰は追い風になるし、この試合のサヴィーニョのパフォーマンスは素晴らしかったと思う」

「一方で、アーセナルは本当に堅実だ。シティほどリスクを冒して攻めることはないかもしれないけど、守備面は非常に優れている。これまで何度も彼らのチーム力について話してきたが、ガブリエウの復帰は大きなプラスだね。アストン・ヴィラ戦の勝利は大きいよ。大きな重圧がかかっていたし、ヴィラには何度も苦しめられていたけど、あのような形で勝利したことは大きな後押しになったね」

マンチェスター・Cは4日の第20節でチェルシーと、アーセナルは3日にボーンマスと対戦する。