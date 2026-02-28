「再びマン・Cとレアル・マドリーだ」 ペップがCLラウンド16での宿敵との再戦決定に反応

マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、チャンピオンズリーグ（CL）でレアル・マドリーと再戦することについて語った。

今シーズンのCLでレアル・マドリーなどに勝利してリーグフェーズ8位でラウンド16進出を決めたマンチェスター・C。27日にはラウンド16以降の組み合わせ抽選会が開催され、対戦相手が決定。そして、再びレアル・マドリーと対戦することが決まった。

両クラブは、2021-22シーズンから毎シーズン、CLのノックアウトステージ／フェーズで激突しており、これが5シーズン連続となる。今シーズンはさらに、リーグフェーズでも対戦し、その際マンチェスター・Cが敵地で2-1で勝利して昨シーズンのリベンジに成功した。

またしてもレアル・マドリーと対戦することの決まったグアルディオラ監督は、27日のプレスカンファレンスで「再びマンチェスター・シティとレアル・マドリーだ。我々のクラブにとって、この大会のすべての歴史で最高のチームである彼らと対戦すればするほど、学ぶことができ、より成長して、将来的にもっと良いチームになれる」とポジティブにとらえる発言を残した。

なお、マンチェスター・Cとレアル・マドリーの一戦は、3月11日にサンティアゴ・ベルナベウでファーストレグ、17日にエティハド・スタジアムでセカンドレグが開催される。