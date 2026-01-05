マンチェスター・シティが今冬の移籍市場でマーク・グエイの獲得に動く可能性がある。イギリス『BBC』が伝えている。

昨シーズンにプレミアリーグ5連覇を逃したマンチェスター・Cは今シーズン、アーセナルに次ぐ2位で前半戦を終えるなど、優勝争いを繰り広げている。しかし、ここにきて多くのケガ人を抱える"負傷者クライシス"に陥っている。

すでにジョン・ストーンズが離脱し、ナタン・アケのコンディションに不安のあるマンチェスター・Cは、4日の1-1で終わったチェルシー戦でヨシュコ・グヴァルディオルとルベン・ディアスが負傷交代。現時点で負傷の詳細をわかっていないが、両選手ともに一定期間の離脱になる見込みだ。

この一戦でアカデミーの4選手がベンチ入りするなど、多くの負傷者を抱える現状を受け、マンチェスター・Cは今冬の移籍市場で守備陣の補強に動く可能性が浮上。『BBC』が伝えたところによると、クラブはクリスタル・パレスのイングランド代表DFグエイ獲得の可能性を探っているようだ。

ただし、グヴァルディオルとディアスの状態を確認した後にグエイ獲得に動くかどうかの最終決定を下す模様。それでも、同選手への関心は高まっており、1月に獲得するためには高額な移籍金が必要になることも理解しているようだ。

また、マンチェスター・Cはワトフォードに期限付き移籍していたマックス・アレインを呼び戻しており、7日のブライトン戦からベンチ入りすることが予想されている。

なお、マンチェスター・Cからの関心が届くグエイは、クリスタル・パレスとの現行契約が残り半年を切った。このまま今夏に退団することが予想されており、リヴァプールやバイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリー、バルセロナ、インテル、アトレティコ・マドリーなどが関心を寄せている。