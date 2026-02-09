「レッドカードじゃなくて得点を認めてくれよ」マン・Cハーランド、リヴァプール戦終盤の判定に嘆き

マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドは、リヴァプール戦終盤の判定が混乱した場面について語った。

8日に行われたプレミアリーグ第25節でマンチェスター・Cは敵地でリヴァプールと対戦。74分に先制点を許したマンチェスター・Cだが、84分にベルナルド・シウヴァの得点で同点に。さらに、後半アディショナルタイムには獲得したPKをハーランドが確実に沈めて逆転。試合終了間際には相手に退場者が出て、マンチェスター・Cは2-1でリヴァプールに逆転勝利した。

そんな一戦の終盤には判定が混乱する場面も。相手GKが前線に上がり、マンチェスター・Cのラヤン・シェルキが無人のゴールにボールを蹴りこんでダメ押しゴールを奪ったかに思われた。しかし、VARのレビューの結果、シェルキが蹴ったボールを追いかける場面でドミニク・ソボスライがハーランドのユニフォームを引っ張った反則に対してレッドカードが提示され、得点は認められなかった。

この場面について、ハーランドは試合後にイギリス『スカイスポーツ』で「僕からすれば、レフェリーはルールに従わないといけないと思う」と前置きしつつも、得点が認められるべきだったと主張した。

「でも、彼（ソボスライ）には3試合の出場停止が科される。3試合の出場停止だから、彼には申し訳なく思う。レッドカードを出さずに、ただゴールを認めてくれよ。それだけのことだ。でも、これがルールだと思う。僕にはわからないけど、シェルキが僕にパスを出し、僕は決められなかった。でも、まあそれだけのことだ」