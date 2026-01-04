マンチェスター・C、AT被弾でマレスカ退任のチェルシーと1-1ドロー！首位アーセナルとの差は｢6｣に広がる

現地時間4日、イングランド・プレミアリーグは第20節が行われ、マンチェスター・シティはホームのエティハド・スタジアムにチェルシーを迎えた。

マレスカ監督の退任という衝撃的なニュースで新年を迎えたチェルシー。マクファーレン暫定監督の下、カイセドが出場停止の中盤にはリース・ジェームズが入り、トップにジョアン・ペドロ、2列目にはパーマー、エステヴァン、ネトが並んだ。

一方、前節サンダーランドとのスコアレスドローに終わり公式戦の連勝が｢8｣でストップしたシティ。首位アーセナルに離されないためにも必勝が求められる状況の中、ハーランド、フォーデン、シェルキ、ロドリらが先発し、ドクはベンチからのスタートとなった。

立ち上がりからボールを保持してペースを握ったのはシティ。チェルシーは自陣にブロックを構えてカウンターを狙う。

徐々に支配力を高めていったシティは36分、右サイドでボールを受けたベルナルド・シルバがカットインして左足で狙うも、枠を捉えることできない。38分には高い位置でボールを奪ってハーランドがフィニッシュまで持ち込むが、左足でのシュートはDFに当たってコスが変わり、GKヨルゲンセンがかろうじてはじき出す。続く39分にはエリア内右でボールを受けたハーランドが左足で狙うも、左のポストを叩いた。

惜しいチャンスの続くシティは42分、中盤でボールを奪い、シェルキのクサビのパスはハーランドの手前でカットされる。しかし、このこぼれ球を拾ったラインデルスがエリア内に侵入して左足でGKヨルゲンセンを破り、シティが均衡を破った。

1点ビハインドで後半を迎えたチェルシーはエステヴァンに代えてアンドレイ・サントスを投入。49分にはカウンターからパーマーがドリブルで運び、エリア内左でキープしたエンソのラストパスをネトが押し込むもゴール上へと外してしまう。

シティは51分にグヴァルディオルがクサノフとの負傷交代を強いられたが、試合の主導権は譲らない。流れを変えたいチェルシーは62分にJ・ペドロとアチャンポンを下げてデラップとハトを投入。シティも70分にラインデルスを下げてドクを投入し追加点を狙いに行く。

ルベン・ディアスが足を痛め、81分にアケとの交代を余儀なくされたシティだが、センターバック2枚が負傷交代というアクシデントにも動じず、チェルシーの反撃をしのいでいく。

しかし迎えたアディショナルタイム、右サイドを突破したグストのクロスがGKとDFの間を抜け、ファーポストでフリーとなっていたエンソが押し込む。土壇場でチェルシーが同点に追いつき、ホームで引き分けに終わったシティと首位アーセナルとの差は｢6｣に広がった。

■試合結果

マンチェスター・C 1-1 チェルシー

■得点者

マンチェスター・C：ラインデルス（42分）

チェルシー：エンソ（90+4分）