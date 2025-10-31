このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoマンチェスター・シティ
Etihad Stadium
team-logoボーンマス
マン・Cvsボーンマスを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
GOAL

【11月3日】マンチェスター・シティvsボーンマスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第10節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第10節、マンチェスター・シティvsボーンマスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第10節が日本時間11月3日(月)に開催。マンチェスター・シティとボーンマスが対戦する。

【プレミア第10節】マン・CvsボーンマスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、マンチェスター・シティvsボーンマスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

マンチェスター・シティ対ボーンマスの試合日程・キックオフ時間

マンチェスター・シティvsボーンマスは、日本時間2025年11月3日(月)にマンチェスター・シティのホーム、エティハド・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第10節
  • 日時：2025年11月3日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マンチェスター・シティ vs ボーンマス
  • 会場：エティハド・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【プレミア第10節】マン・CvsボーンマスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・シティ対ボーンマスのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【プレミア第10節】マン・CvsボーンマスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・シティ対ボーンマスのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

マンチェスター・シティ対ボーンマスの予想スタメンは？

マンチェスター・シティ vs ボーンマス スタメン

マンチェスター・シティHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestBOU
25
ジャンルイジ・ドンナルンマ
33
ニコ・オライリー
27
マテウス・ルイス
24
ヨシュコ・グヴァルディオル
3
ルベン・ディアス
47
フィル・フォーデン
14
ニコ・ゴンサレス
10
ラヤン・シェルキ
11
ジェレミー・ドク
20
C
ベルナルド・シウヴァ
9
アーリング・ハーランド
1
ジョルジェ・ペトロヴィッチ
20
アレックス・ヒメネス
3
アドリエン・トリュファート
18
バフォデ・ディアキテ
5
マルコス・セネシ
7
C
デビッド・ブルックス
8
アレックス・スコット
16
マーカス・タヴァーニアー
24
アントワーヌ・セメンヨ
12
タイラー・アダムス
22
イーライ・クルーピ

4-2-3-1

BOUAway team crest

MCI
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ジョゼップ・グアルディオラ

BOU
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MCI
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

BOU
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

MCI

直近の 5 試合

BOU

4

勝利

0

引分け

1

Win

13

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0