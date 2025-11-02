前節不発のハーランドが2発！マンチェスター・Cがホームで好調ボーンマスとの上位対決を制す

現地時間2日、イングランド・プレミアリーグは第10節が行われ、マンチェスター・シティはホームのエティハド・スタジアムにボーンマスを迎えた。

前節、アストン・ヴィラ相手に敵地で敗れているシティ。好調のボーンマスを迎え撃つにあたり、エースのハーランドをサポートする2列目はドク、フォーデン、シェルキが起用され、ベルナルド・シルバとニコ・ゴンサレスが中盤の底を組んだ。

首位のアーセナルを追うシティにとっては勝ってプレッシャーをかけ続けたいが、リーグ戦7試合負けのないボーンマスが開始早々に牙を剥く。開始わずか1分、高い位置でボールを奪い返し、右サイドでブルックスが縦に仕掛けて折り返すと、ゴール前のクルーピがネットを揺らす。早くも先制かと思われたが、これはオフサイドによりノーゴールとなった。

肝を冷やしたシティだが、17分に均衡を破る。ハーランドのポストプレーから、N・ゴンサレスの浮き球パスをシェルキが頭でDFラインの裏にパスを出す。これに抜け出したハーランドが相手陣内を独走し、GKペトロヴィッチを破ってシティが先制に成功する。

しかしボーンマスもすぐに反撃。25分、スコットの左CKをGKドンナルンマがパンチングでクリアしようと試みるが、これがミスとなり、こぼれ球をアダムスが押し込んでボーンマスが同点に追いつく。ドンナルンマはファールをアピールするが、ゴールは認められている。

追いつかれたシティだが、32分にN・ゴンサレスからのクサビのパスをハーフェーライン付近のフォーデンが右にはたくと、受けたシェルキがダイレクトでDFラインの裏に浮き球パスを送る。これに抜け出したハーランドが飛び出したGKペトロヴィッチをスピードで振り切って無人のゴールに流し込み、シティが再びリードを奪った。

さらに37分、カウンターからドクのパスに抜け出したハーランドがGKペトロヴィッチと1対1を迎えるが、ここはペトロヴィッチが触ってCKへと逃れた。

後半、1点を追うボーンマスがシティゴールへと迫る。しかし、53分のクルーピの決定的なシュートはGKドンナルンマが横っ飛びではじき出した。

ピンチをしのいだシティは60分、右サイドで時間を作り、シェルキからフォーデンを経由して逆サイドのオライリーが絞ってペナルティーエリア手前で受けると、そのまま左足のシュートをゴール右へと突き刺し、シティがリードを2点に広げた。

2点ビハインドとなったボーンマスは直後、ブルックス、クルーピ、ヒメネスに代えてクライファート、エヴァニウソン、クックを投入。さらに73分にスコットを下げてクリスティを投入すると、同じタイミングでシティもドクとシェルキを下げてサビーニョとラインデルスを投入する。

82分にハーランドに代えてマーモウシュを投入したシティは、やや構えた守備でボーンマスの攻勢を受け止めつつ、カウンターを狙う。90分にはB・シルバとフォーデンに代えてロドリとアイト・ヌーリを投入して試合を終わらせにかかると、アディショナルタイムの5分間をきっちり無失点に抑えて逃げ切り、3-1で上位対決を制し2位に浮上した。

■試合結果

マンチェスター・C 3-1 ボーンマス

■得点者

マンチェスター・C：ハーランド（17分、32分）、オライリー（60分）

ボーンマス：アダムス（25分）