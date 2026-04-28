マン・Cがイングランド代表DFストーンズの退団を正式発表「夢はすべて期待をはるかに超える形で叶った」

マンチェスター・シティがイングランド代表DFジョン・ストーンズの退団を正式発表した。

2016年夏にエヴァートンからマンチェスター・Cに移籍したストーンズ。これまで公式戦292試合に出場し、チャンピオンズリーグ制覇や6度のプレミアリーグ優勝など、計16個の主要タイトル獲得に貢献してきた。しかし、特に近年は度重なるケガに悩まされており、直近5シーズンで30試合以上に出場したのはわずか1シーズンのみ。今季もプレミアリーグでは7試合の出場に留まっていた。

「ここは過去10年間僕の家だったし、これからもずっと私の家であり続けるだろう」と、ストーンズはソーシャルメディアへの投稿で感極まった様子で語った。

「色々な意味でジェットコースターのような日々だった。子供として入団し、今は大人として、父親として、夫として、そしてピッチ上では非常に充実した選手として、ここを去る。僕は自分の夢をすべて実現し、ここに来て成し遂げようとしていたことをすべて成し遂げた」

「ここでキャリアをスタートさせた当初は、自分がこんな立場になるとは想像もしていなかった。まず、あらゆることを成し遂げること、そして皆との愛情や絆を得られること。夢はすべて、期待をはるかに超える形で叶った」

また、ジョゼップ・グアルディオラ監督に向けて「彼がいなければ、これほどの成功はあり得なかった。彼とこれほど長く共に過ごし、あらゆるタイトルを勝ち取ることができたことに、心から感謝している。彼が私のためにしてくれたことに対し、幸運を感じると同時に、感謝の気持ちでいっぱいだ」と感謝を述べた。