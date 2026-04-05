B・シウヴァ、今夏のマン・C退団は決定事項か…アシスタント「残りを楽しんで良い別れを」

マンチェスター・シティのポルトガル代表MFベルナルド・シウヴァは退団が決定的となっている。『BBC』が伝えた。

これまでマンチェスター・シティで9年間プレーし、数多くのタイトル獲得に貢献してきたベルナルド・シウヴァ。契約が満了する今夏には新たな挑戦に意欲を示し、クラブに退団する意向をすでに伝えたことが伝えられていた。

クラブでアシスタントマネージャーを務めるペップ・リンダース氏はリヴァプール戦（4-0）後、シウヴァについて「同じタイプの選手は存在しないので、選手を全く同じタイプの選手で代えることは決してできない」と評価し、こう続けた。

「唯一無二の存在だ。試合をコントロールする能力、動き方、レシーブの仕方、リーダーシップ、解決策を見出す能力。すべてがそうだ。試合で彼が出場していない時は、どれほど彼の不在が響くかが分かるだろう。しかもそれはたった1試合の話だ。シーズン全体となるとどうなるか想像してみてほしい」

さらに、リンダース氏は「しかし、どんな素晴らしい物語にも終わりは来るもの。彼には残りの数ヶ月（あと6週間しかありませんが）を楽しんで、良い別れをしてほしいと願っている。彼もそれだけの注目を浴びるに値する」と退団を示唆した。

2017年にモナコから加入したシウヴァは、土曜日の勝利でクラブ通算450試合出場を達成し、先日のカラバオカップ優勝はシティでの18個目のタイトルとなった。