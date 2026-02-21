伏兵オライリーが2発！マンチェスター・シティが3連勝で首位と2ポイント差に

プレミアリーグ第27節が行われ、マンチェスター・シティとニューカッスルが対戦した。

マンチェスター・シティはアーリング・ハーランド、オマル・マーモウシュ、アントワーヌ・セメンヨが前線で先発。中盤にはロドリやベルナルド・シウヴァらが並んだ。

試合は14分にシティが先制。マーモウシュがピッチ中央でルーズボールを拾い、持ち前のスピードを活かしてニコ・オライリーへパス。オライリーは左足でニアに突き刺し、ゴールに叩き込んだ。

しかし、ニューカッスルがすぐに追いつく。セットプレーのこぼれ球をつなぐと、ルイス・ホールのミドルシュートがDFに当たってコースが変わり、ゴールへと吸い込まれた。それでも27分、ハーランドの右足クロスに合わせたのはオライリー。まるでセンターフォワードのようなヘディングシュートを決め、シティが再びリードした。

後半からルベン・ディアスに代わってアブドゥコディル・フサノフが途中出場。57分にはラヤン・シェルキが入った。64分にはセメンヨがエリア内で左足のシュートを放つも、GKにセーブされた。

70分にはアンソニー・エランガがカウンターからチャンスを作るも、マーク・グエイが見事に阻止。シティの脅威を断ち切った。結局、後半にゴールは生まれなかったが、シティが2-1と逃げ切り。リーグ戦3連勝を達成している。