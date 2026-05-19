マン・C、ペップ後任としてマレスカ招聘へ…3冠達成時にアシスタントコーチ経験

エンツォ・マレスカは、来シーズン開幕前にペップ・グアルディオラの後任としてマンチェスター・シティの監督に就任するようだ。『BBC』が伝えた。

先日、グアルディオラが今季限りでマンチェスター・シティの指揮官を退任すると一斉に報じられた。シティはグアルディオラの夏の退任に向けて6か月以上前から準備を進めており、元チェルシー指揮官マレスカとの交渉は最終段階に入っているようだ。

チェルシーでの唯一のフルシーズンでクラブワールドカップとカンファレンスリーグを制覇し、チャンピオンズリーグ出場権も獲得したこのイタリア人監督は、以前マンチェスター・シティでアシスタントコーチを務めていた。今季途中に解任されたマレスカだが、本人はシティ復帰に前向きで、まもなく正式発表に至るとみられる。

マレスカはシティが2022-23シーズンに3冠を達成した際、グアルディオラのアシスタントを務め、トップチームに加わる前はクラブのアカデミーで重要な役割を果たしていた。

グアルディオラは以前、「世界最高の監督の一人であるエンツォ・マレスカとはよく知っているが、彼がチェルシーで成し遂げた仕事は十分に評価されていない」と述べていた。