ペップが「信じられないほど規律正しい」とマン・C選手を評価した理由

ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティが設定した基準を満たすために、選手たちはクリスマス休暇中も「信じられないほど規律正しく」行動し続けるだろうと語った。『BBC』が伝えている。

グアルディオラ監督は先週、選手たちがクリスマス後のトレーニング再開時に体重を測り、27日のノッティンガム・フォレスト戦に出場できる体調かどうかを確認すると述べていた。

「食べたり飲んだりした分だけ4、5キロ増えるから、本当にいいことだ。（選手たちは）10年前から信じられないほど規律正しくなっている。昨シーズンは負傷者が多かったので少し厳しかったが、選手たちはいつも信じられないほど素晴らしいプレーを見せてくれた。過去10年間私が率いた選手たちは皆そうでした。今の選手も例外ではない。クラブとして一定の基準があり、全員が自分のやるべきことを正確に理解している」

スペイン人監督は、12月20日のウェストハム戦での3-0の勝利前に行われた体重測定で、選手らが必要な基準を満たしていたと語っていた。

アーリング・ハーランドは、体重計に乗った自分の体重が94.4キログラムの写真を「大丈夫！」というキャプションを付けてソーシャルメディアに投稿していた。