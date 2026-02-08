劇的勝利にマン・C指揮官ペップ「プレミアリーグにとって素晴らしい宣伝になった」

マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督が逆転勝利を喜んだ。『BBC』が伝えている。

マンチェスター・シティは8日、プレミアリーグ第25節でリヴァプールと対戦。ドミニク・ソボスライのFKで先制を許すも、83分にベルナルド・シウヴァのゴールで同点とする。さらに終了間際、アーリング・ハーランドのPKで逆転し、シティが劇的勝利を手にした。

グアルディオラ監督は劇的な勝利に「プレミアリーグにとって素晴らしい宣伝になった」とし、このように振り返った。

「前半は本当に良かったが、後半は少し勢いを失ってしまった。アンフィールドではそういうこともある。その後はよりダイレクトなプレーになり、ボールを失ってしまい、とても消極的になった。ソボスライのシュートは素晴らしかった。その後、キャプテンのベルナルドの活躍で巻き返した」

「チームの士気は高く、前半は全体的に非常に良かったが、後半は少し疲れが見えた。オマル（マーモウシュ）とアーリング（ハーランド）が消極的だったのが、苦戦の原因だった」

また、価値ある同点ゴールを挙げたベルナルド・シウヴァについては「彼は私がこれまで一緒に練習してきた中で最高の選手の一人。監督として彼を迎え入れることができて嬉しい。彼の貢献は計り知れず、このクラブのレジェンドの一人だ」と称えた。