アルゼンチン至宝がマン・Cから再レンタルへ…ジローナ移籍が濃厚か

マンチェスター・シティのMFクラウディオ・エチェベリはジローナ移籍へ近づいている。

マンチェスター・シティは2024年1月、リーベル・プレートからエチェベリを獲得。2025年3月までリーベル・プレートにレンタル移籍し、その後シティへ加入。シティではFAカップ1試合、プレミアリーグ1試合、そしてクラブワールドカップ1試合の計3試合に出場した。

今季前半戦はレヴァークーゼンにレンタル移籍。しかし、チャンピオンズリーグ5試合を含む11試合でわずか270分の出場時間にとどまり、レンタル移籍は打ち切りとなることが伝えられていた。

「クラウディオはリーベルに強い愛着を持っています。彼はそこで選手としても人間としても成長しました。ですから、彼は常にリーベルに戻りたいと願っているはずです。しかし、シティが彼を南米へのレンタル移籍に反対しているため、それは不可能です」と、代理人のエンツォ・モンテパオーネ氏は先週認めた。

すると、新天地はシティ・フットボール・グループ傘下のジローナになるとのこと。ファブリツィオ・ロマーノ氏は伝え、契約は2026年6月までになるようだ。クラブは現在、ラ・リーガで勝ち点15で18位、降格圏に沈んでいる。