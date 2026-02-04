マン・Cが昨季王者ニューカッスルに完勝！5季ぶりのリーグ杯決勝へ

リーグカップ準決勝セカンドレグが行われ、マンチェスター・シティと昨季覇者のニューカッスルが対戦した。

第1戦はシティが敵地で2-0と勝利。第2戦ではアーリング・ハーランドやロドリ、ルベン・ディアスらがベンチスタートに。オマル・マーモウシュ、フィル・フォーデン、アントワーヌ・セメンヨが前線に並んだ。

先手を取ったのはシティ。8分、左サイドのマーモウシュがワンツーで裏へと抜け出すと、シュート。DFと交錯しながらボールはゴールへ吸い込まれ、先制点を挙げた。その後、ニューカッスルがチャンスを作るが、GKジェームズ・トラフォードが身を挺して守り、22分にはアンソニー・ゴードンのシュートをしのぐ。

29分にはニューカッスルの際どいFKをトラフォードがキャッチするとカウンターへ。持ち運んだタイアニ・ラインデルスから左のセメンヨへわたるとクロス。クリアが高く上がると、マーモウシュが頭で押し込んだ。

32分にも鋭いカウンターが炸裂。ラインデルスがスピードを活かして運び右のセメンヨへ。切り返しがDFに引っかかるも、走り込んだラインデルスが流し込み、3-0とした。セットプレーのピンチもトラフォードが好セーブを見せ、シティが圧倒して前半を終える。

後半からニューカッスルはアンソニー・エランガ、ヨアネ・ウィサ、ジェイコブ・マーフィーがピッチに入る。するとウィサが早々に決定機を得るも、左足のシュートは枠を捉えきれない。

それでも62分、エランガが右からカットインし左足でフィニッシュ。ゴール左ポストに当たりながらゴールへ吸い込まれた。シティは71分からロドリ、ハーランド、ラヤン・シェルキを投入した。

その後スコアは動かず、合計スコア5-1でマンチェスター・シティが5シーズンぶりの決勝へ。リーグカップ決勝では3月22日にアーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。