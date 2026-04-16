マン・C、ベルナルド・シウヴァの退団を正式発表。「想像した以上のものを与えてくれた」

マンチェスター・シティはポルトガル代表MFベルナルド・シウヴァの退団を発表した。

これまでマンチェスター・シティで9年間プレーし、通算451試合に出場したベルナルド・シウヴァ。プレミアリーグ6回、UEFAチャンピオンズリーグ1回、FAカップ2回など数多くのタイトルを獲得してきたが、契約が満了する今夏には新たな挑戦に意欲を示し、クラブに退団する意向をすでに伝えたことが伝えられていた。

クラブでアシスタントマネージャーを務めるペップ・リンダース氏が今季限りでのベルナルド退団を明言していたが、クラブも16日に発表。ベルナルドもSNSで以下のようにメッセージを残した。

「9年前にここに来た時、幼い頃の夢を追いかけていた。人生で成功し、偉大なことを成し遂げたいと願っていた。この街とこのクラブは、僕が想像していた以上のもの、期待をはるかに超えるものを与えてくれた。僕たちが共に勝ち取ったもの、成し遂げたことは、私の心に永遠に刻まれるレガシーだ。センチュリオンズ、国内4冠、3冠、4連覇、そしてその他多くのこと…悪くなかった」

「あと数ヶ月で、サッカークラブとして数々の勝利を収めただけでなく、僕が結婚生活と家族を築き始めたこの街に別れを告げる時が来る。イネスとカルロタ、心から感謝している」

「ファンの皆さん、長年にわたる皆さんの無条件の応援は、決して忘れない。選手としての僕の最大の目標は、皆さんがピッチ上で誇りを感じ、チームを代表していると感じてもらえるように、常に情熱を持ってプレーすることだった。毎試合、それが伝わっていたことを願っている。僕はマンチェスター・シティの選手として入団し、皆さんの一人として、生涯マンチェスター・シティのサポーターとして退団する。この若いチームをこれからも応援し続けてほしい。きっとこれから先、皆さんにたくさんの素晴らしい思い出をもたらしてくれるだろう」

「クラブ、ペップ、スタッフ、そしてこの9年間を共に過ごしたチームメイトの皆さん、たくさんの思い出と、この旅に長く参加させてくれたことに感謝する。練習場で毎日作り出した雰囲気は、まるで家にいるような、大きな家族の一員になったような気持ちにさせてくれた。残りの数週間を共に楽しみ、今シーズンがもたらすもののために戦おう。みんな愛してるよ、ベルナルド」