MAMA AWARDS 2025 各賞のノミネート一覧

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」が、11月28日と29日に開催される。
本記事では、MAMA AWARDS 2025の開催日程、出演アーティストについて紹介する。
MAMA AWARDS 2025開催概要
世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。
両日ともレッドカーペット、授賞式の順で進行。日程は以下の通りだ。
|イベント
|日程
|レッドカーペット
|授賞式
MAMA AWARDS 2025の放送・配信
|項目
|詳細
|中継・配信サービス
|配信日程
|2025年11月28日(金)・11月29日(土)
|レッドカーペット
|17:30-19:00
|授賞式
|19:30-23:00
MAMA AWARDS 2025ノミネート一覧
VISA ARTIST OF THE YEAR
- MARK
- BAEKHYUN
- SEVENTEEN
- AHOF
- YUQI
- JENNIE
- JISOO
- Jin
- TAEYEON
- TOMORROW X TOGETHER
- aespa
- ALLDAY PROJECT
- Baby DONT Cry
- BABYMONSTER
- BOYNEXTDOOR
- CLOSE YOUR EYES
- CORTIS
- ENHYPEN
- G-DRAGON
- Hearts2Hearts
- i-dle
- IDID
- IVE
- izna
- j-hope
- KickFlip
- KiiiKiii
- LE SSERAFIM
- RIIZE
- ROSE
- Stray Kids
- TWICE
- ZEROBASEONE
VISA SONG OF THE YEAR
- HAON - Skrr (Feat. GISELLE of aespa)
- DAVICHI - Stitching
- DAYOUNG - body
- Dynamicduo & GUMMY - Take Care
- DOYOUNG - Memory
- Roy Kim - If You Ask Me What Love Is
- MARK - 1999
- MARK - Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)
- MINNIE - HER
- Park Hyo Shin - HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)
- SEVENTEEN - THUNDER
- ILLIT - Cherish (My Love)
- N.Flying - Everlasting
- LEE MU JIN - Coming Of Age Story
- LEE CHANHYUK - Vivid LaLa Love
- JENNIE - like JENNIE
- JENNIE - ZEN
- JENNIE & Doechii - ExtraL (Feat. Doechii)
- JISOO - earthquake
- KARINA (aespa) - UP
- KEY - HUNTER
- TAEYEON - Letter To Myself
- TOMORROW X TOGETHER - When the Day Comes (Resident Playbook OST)
- HIGHLIGHT - Endless Ending
- aespa - Dirty Work
- aespa - Whiplash
- ALLDAY PROJECT - FAMOUS
- ALLDAY PROJECT - WICKED
- BABYMONSTER - DRIP
- BIG Naughty - MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)
- BLACKPINK - JUMP
- BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU
- BOYNEXTDOOR - Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)
- CNBLUE - A Sleepless Night
- CORTIS - GO!
- DAY6 - Maybe Tomorrow
- G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
- HUNTR/X - Golden (NETFLIX’S KPOP DEMON HUNTERS OST)
- IVE - REBEL HEART
- j-hope - MONA LISA
- KAI - Wait On Me
- LE SSERAFIM - HOT
- MEOVV - DROP TOP
- NCT DREAM - When I'm With You
- NCT WISH - poppop
- pH-1 - Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)
- PLAVE - Dash
- QWER- Dear
- RIIZE - Fly Up
- ROSE - toxic till the end
- ROSE, Bruno Mars - APT.
- Saja Boys - Soda Pop (NETFLIX’S KPOP DEMON HUNTERS OST)
- TABLO & RM - Stop The Rain (TABLO X RM)
- TREASURE - YELLOW
- TWS - Countdown!
- V & Park Hyo Shin - Winter Ahead (With Park Hyo Shin)
- Xdinary Heroes - Beautiful Life
- ZEROBASEONE - Doctor! Doctor!
VISA ALBUM OF THE YEAR
- BAEKHYUN - Essence of Reverie
- SEVENTEEN - SEVENTEEN 12th Mini Album `SPILL THE FEELS`
- Jin - Happy
- TOMORROW X TOGETHER - The Star Chapter: TOGETHER
- aespa - Whiplash - The 5th Mini Album
- ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.2
- BABYMONSTER - DRIP
- BOYNEXTDOOR - No Genre
- ENHYPEN - DESIRE : UNLEASH
- G-DRAGON - Ubermensch
- i-dle - We are
- IVE - IVE EMPATHY
- NCT DREAM - DREAMSCAPE
- NCT WISH - COLOR - The 3rd Mini Album
- PLAVE - Caligo Pt.1
- RIIZE - ODYSSEY - The 1st Album
- Stray Kids - KARMA
- ZEROBASEONE - NEVER SAY NEVER
- BEST NEW ARTIST
- AHOF
- ALLDAY PROJECT
- Baby DONT Cry
- CLOSE YOUR EYES
- CORTIS
- Hearts2Hearts
- IDID
- izna
- KickFlip
- KiiiKiii
BEST MALE ARTIST
- MARK
- BAEKHYUN
- Jin
- G-DRAGON
- j-hope
BEST FEMALE ARTIST
- YUQI
- JENNIE
- JISOO
- TAEYEON
- ROSE
BEST MALE GROUP
- SEVENTEEN
- TOMORROW X TOGETHER
- BOYNEXTDOOR
- ENHYPEN
- RIIZE
- Stray Kids
- ZEROBASEONE
BEST FEMALE GROUP
- aespa
- BABYMONSTER
- i-dle
- IVE
- LE SSERAFIM
- TWICE
Best Dance Performance Male Solo
- MARK「1999」
- KEY「HUNTER」
- G-DRAGON「TOO BAD (feat. Anderson .Paak)」
- j-hope「MONA LISA」
- KAI「Wait On Me」
Best Dance Performance Female Solo
- DAYOUNG「body」
- MINNIE「HER」
- JENNIE「like JENNIE」
- JISOO「earthquake」
- KARINA（aespa）「UP」
Best Dance Performance Male Group
- SEVENTEEN「THUNDER」
- BOYNEXTDOOR「IF I SAY, I LOVE YOU」
- NCT DREAM「When I'm With You」
- NCT WISH「poppop」
- PLAVE「Dash」
- RIIZE「Fly Up」
- TWS「Countdown!」
Best Dance Performance Female Group
- ILLIT「Cherish (My Love) 」
- aespa「Whiplash」
- BABYMONSTER「DRIP」
- BLACKPINK「JUMP」
- IVE「REBEL HEART」
- LE SSERAFIM「HOT」
Best Vocal Performance Solo
- DOYOUNG「Memory」
- Roy Kim「If You Ask Me What Love Is」
- LEE MU JIN「Coming Of Age Story」
- TAEYEON「Letter To Myself」
- ROSE「toxic till the end」
Best Vocal Performance Group
- DAVICHI「Stitching」
- HIGHLIGHT「Endless Ending」
- MEOVV「DROP TOP」
- TREASURE「YELLOW」
- ZEROBASEONE「Doctor! Doctor!」
Best Band Perfomance
- N.Flying「Everlasting」
- CNBLUE「A Sleepless Night」
- DAY6「Maybe Tomorrow」
- QWER「Dear」
- Xdinary Heroes「Beautiful Life」
Best Rap ＆ Hiphop Performance
- HAON「Skrr (feat. GISELLE)」
- Dynamicduo & GUMMY「Take Care」
- BIG Naughty「MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)」
- pH-1「Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)」
- TABLO & RM「Stop The Rain (TABLO X RM)」
Best Collaboration
- MARK「Fraktsiya (Feat. LEE YOUNG JI)」
- JENNIE & Doechii「ExtraL」
- G-DRAGON「TOO BAD (feat. Anderson .Paak)」
- ROSE & Bruno Mars「APT.」
- V & Park Hyo Shin「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」
BEST OST
- Park Hyo Shin「HERO (From the Film“Firefighters”)」
- TOMORROW X TOGETHER「When the Day Comes (Resident Playbook OST)」
- BOYNEXTDOOR「Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)」
- HUNTR/X「Golden (Netflix's K-Pop Demon Hunters OST)」
- Saja Boys「Soda Pop (Netflix's K-Pop Demon Hunters OST)」
Best Music Video
- LEE CHANHYUK「Vivid LaLa Love」
- JENNIE「ZEN」
- aespa「Dirty Work」
- ALLDAY PROJECT「FAMOUS」
- BLACKPINK「JUMP」
Best Choreography
- JENNIE「like JENNIE」
- aespa「Whiplash」
- ALLDAY PROJECT「WICKED」
- CORTIS「GO!」
- G-DRAGON「TOO BAD (feat. Anderson .Paak)」
Mnetの料金・視聴方法
前述の通り、『Mnet』は衛星放送スカパー!に加入することで視聴可能。申し込み完了後30分程度で視聴することができる。
「Mnet」の月額視聴料金は「2,530円+「スカパー!基本料429円」の合計2,959円となっている。
こちらから視聴登録しよう。