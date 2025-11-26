このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MAMA AWARDS 2025Mnet
MAMA AWARDS 2025は『Mnet』で独占ライブ中継！ スカパーで無料トライアル実施中
Yuta Tokuma

MAMA AWARDS 2025 各賞のノミネート一覧

MAMA AWARDS 2025の各賞のノミネート一覧を紹介。

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」が、11月28日と29日に開催される。

MAMA AWARDS 2025は『Mnet』で独占ライブ中継！スカパーで視聴

本記事では、MAMA AWARDS 2025の開催日程、出演アーティストについて紹介する。

MAMA AWARDS 2025開催概要

世界最大級のK-POP音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」は、11月28日(金)と29日(土)、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催される。

両日ともレッドカーペット、授賞式の順で進行。日程は以下の通りだ。

イベント日程
レッドカーペット
  • 11月28日(金)17:30-19:00
  • 11月29日(土)17:30-19:00
授賞式
  • 11月28日(金)19:30-23:00
  • 11月29日(土)19:30-23:00

MAMA AWARDS 2025の放送・配信

項目詳細
中継・配信サービス
配信日程2025年11月28日(金)・11月29日(土)
レッドカーペット17:30-19:00
授賞式19:30-23:00

MAMA AWARDS 2025は『Mnet』で独占ライブ中継！スカパーで視聴

MAMA AWARDS 2025ノミネート一覧

VISA ARTIST OF THE YEAR

  • MARK
  • BAEKHYUN
  • SEVENTEEN
  • AHOF
  • YUQI
  • JENNIE
  • JISOO
  • Jin
  • TAEYEON
  • TOMORROW X TOGETHER
  • aespa
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • BABYMONSTER
  • BOYNEXTDOOR
  • CLOSE YOUR EYES
  • CORTIS
  • ENHYPEN
  • G-DRAGON
  • Hearts2Hearts
  • i-dle
  • IDID
  • IVE
  • izna
  • j-hope
  • KickFlip
  • KiiiKiii
  • LE SSERAFIM
  • RIIZE
  • ROSE
  • Stray Kids
  • TWICE
  • ZEROBASEONE

VISA SONG OF THE YEAR

  • HAON - Skrr (Feat. GISELLE of aespa)
  • DAVICHI - Stitching
  • DAYOUNG - body
  • Dynamicduo & GUMMY - Take Care
  • DOYOUNG - Memory
  • Roy Kim - If You Ask Me What Love Is
  • MARK - 1999
  • MARK - Fraktsiya (Feat. Lee Young Ji)
  • MINNIE - HER
  • Park Hyo Shin - HERO (From the Film "Firefighters") (Firefighters OST)
  • SEVENTEEN - THUNDER
  • ILLIT - Cherish (My Love)
  • N.Flying - Everlasting
  • LEE MU JIN - Coming Of Age Story
  • LEE CHANHYUK - Vivid LaLa Love
  • JENNIE - like JENNIE
  • JENNIE - ZEN
  • JENNIE & Doechii - ExtraL (Feat. Doechii)
  • JISOO - earthquake
  • KARINA (aespa) - UP
  • KEY - HUNTER
  • TAEYEON - Letter To Myself
  • TOMORROW X TOGETHER - When the Day Comes (Resident Playbook OST)
  • HIGHLIGHT - Endless Ending
  • aespa - Dirty Work
  • aespa - Whiplash
  • ALLDAY PROJECT - FAMOUS
  • ALLDAY PROJECT - WICKED
  • BABYMONSTER - DRIP
  • BIG Naughty - MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)
  • BLACKPINK - JUMP
  • BOYNEXTDOOR - IF I SAY, I LOVE YOU
  • BOYNEXTDOOR - Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)
  • CNBLUE - A Sleepless Night
  • CORTIS - GO!
  • DAY6 - Maybe Tomorrow
  • G-DRAGON - TOO BAD (feat. Anderson .Paak)
  • HUNTR/X - Golden (NETFLIX’S KPOP DEMON HUNTERS OST)
  • IVE - REBEL HEART
  • j-hope - MONA LISA
  • KAI - Wait On Me
  • LE SSERAFIM - HOT
  • MEOVV - DROP TOP
  • NCT DREAM - When I'm With You
  • NCT WISH - poppop
  • pH-1 - Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)
  • PLAVE - Dash
  • QWER- Dear
  • RIIZE - Fly Up
  • ROSE - toxic till the end
  • ROSE, Bruno Mars - APT.
  • Saja Boys - Soda Pop (NETFLIX’S KPOP DEMON HUNTERS OST)
  • TABLO & RM - Stop The Rain (TABLO X RM)
  • TREASURE - YELLOW
  • TWS - Countdown!
  • V & Park Hyo Shin - Winter Ahead (With Park Hyo Shin)
  • Xdinary Heroes - Beautiful Life
  • ZEROBASEONE - Doctor! Doctor!

VISA ALBUM OF THE YEAR

  • BAEKHYUN - Essence of Reverie
  • SEVENTEEN - SEVENTEEN 12th Mini Album `SPILL THE FEELS`
  • Jin - Happy
  • TOMORROW X TOGETHER - The Star Chapter: TOGETHER
  • aespa - Whiplash - The 5th Mini Album
  • ATEEZ - GOLDEN HOUR : Part.2
  • BABYMONSTER - DRIP
  • BOYNEXTDOOR - No Genre
  • ENHYPEN - DESIRE : UNLEASH
  • G-DRAGON - Ubermensch
  • i-dle - We are
  • IVE - IVE EMPATHY
  • NCT DREAM - DREAMSCAPE
  • NCT WISH - COLOR - The 3rd Mini Album
  • PLAVE - Caligo Pt.1
  • RIIZE - ODYSSEY - The 1st Album
  • Stray Kids - KARMA
  • ZEROBASEONE - NEVER SAY NEVER
  • BEST NEW ARTIST
  • AHOF
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • CLOSE YOUR EYES
  • CORTIS
  • Hearts2Hearts
  • IDID
  • izna
  • KickFlip
  • KiiiKiii

BEST MALE ARTIST

  • MARK
  • BAEKHYUN
  • Jin
  • G-DRAGON
  • j-hope

BEST FEMALE ARTIST

  • YUQI
  • JENNIE
  • JISOO
  • TAEYEON
  • ROSE

BEST MALE GROUP

  • SEVENTEEN
  • TOMORROW X TOGETHER
  • BOYNEXTDOOR
  • ENHYPEN
  • RIIZE
  • Stray Kids
  • ZEROBASEONE

BEST FEMALE GROUP

  • aespa
  • BABYMONSTER
  • i-dle
  • IVE
  • LE SSERAFIM
  • TWICE

Best Dance Performance Male Solo

  • MARK「1999」
  • KEY「HUNTER」
  • G-DRAGON「TOO BAD (feat. Anderson .Paak)」
  • j-hope「MONA LISA」
  • KAI「Wait On Me」

Best Dance Performance Female Solo

  • DAYOUNG「body」
  • MINNIE「HER」
  • JENNIE「like JENNIE」
  • JISOO「earthquake」
  • KARINA（aespa）「UP」

Best Dance Performance Male Group

  • SEVENTEEN「THUNDER」
  • BOYNEXTDOOR「IF I SAY, I LOVE YOU」
  • NCT DREAM「When I'm With You」
  • NCT WISH「poppop」
  • PLAVE「Dash」
  • RIIZE「Fly Up」
  • TWS「Countdown!」

Best Dance Performance Female Group

  • ILLIT「Cherish (My Love) 」
  • aespa「Whiplash」
  • BABYMONSTER「DRIP」
  • BLACKPINK「JUMP」
  • IVE「REBEL HEART」
  • LE SSERAFIM「HOT」

Best Vocal Performance Solo

  • DOYOUNG「Memory」
  • Roy Kim「If You Ask Me What Love Is」
  • LEE MU JIN「Coming Of Age Story」
  • TAEYEON「Letter To Myself」
  • ROSE「toxic till the end」

Best Vocal Performance Group

  • DAVICHI「Stitching」
  • HIGHLIGHT「Endless Ending」
  • MEOVV「DROP TOP」
  • TREASURE「YELLOW」
  • ZEROBASEONE「Doctor! Doctor!」

Best Band Perfomance

  • N.Flying「Everlasting」
  • CNBLUE「A Sleepless Night」
  • DAY6「Maybe Tomorrow」
  • QWER「Dear」
  • Xdinary Heroes「Beautiful Life」

Best Rap ＆ Hiphop Performance

  • HAON「Skrr (feat. GISELLE)」
  • Dynamicduo & GUMMY「Take Care」
  • BIG Naughty「MUSIC (Feat. LEE CHANHYUK)」
  • pH-1「Life Is A Movie (Feat. Jung Zi So)」
  • TABLO & RM「Stop The Rain (TABLO X RM)」

Best Collaboration

  • MARK「Fraktsiya (Feat. LEE YOUNG JI)」
  • JENNIE & Doechii「ExtraL」
  • G-DRAGON「TOO BAD (feat. Anderson .Paak)」
  • ROSE & Bruno Mars「APT.」
  • V & Park Hyo Shin「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」

BEST OST

  • Park Hyo Shin「HERO (From the Film“Firefighters”)」
  • TOMORROW X TOGETHER「When the Day Comes (Resident Playbook OST)」
  • BOYNEXTDOOR「Never Loved This Way Before (Odd Girl Out OST)」
  • HUNTR/X「Golden (Netflix's K-Pop Demon Hunters OST)」
  • Saja Boys「Soda Pop (Netflix's K-Pop Demon Hunters OST)」

Best Music Video

  • LEE CHANHYUK「Vivid LaLa Love」
  • JENNIE「ZEN」
  • aespa「Dirty Work」
  • ALLDAY PROJECT「FAMOUS」
  • BLACKPINK「JUMP」

Best Choreography

  • JENNIE「like JENNIE」
  • aespa「Whiplash」
  • ALLDAY PROJECT「WICKED」
  • CORTIS「GO!」
  • G-DRAGON「TOO BAD (feat. Anderson .Paak)」

MAMA AWARDS 2025は『Mnet』で独占ライブ中継！スカパーで視聴

Mnetの料金・視聴方法

前述の通り、『Mnet』は衛星放送スカパー!に加入することで視聴可能。申し込み完了後30分程度で視聴することができる。

「Mnet」の月額視聴料金は「2,530円+「スカパー!基本料429円」の合計2,959円となっている。

こちらから視聴登録しよう。

MAMA AWARDS 2025は『Mnet』で独占ライブ中継！スカパーで視聴

広告
0