このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoホッフェンハイム
マインツvsホッフェンハイムを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月22日】マインツvsホッフェンハイムのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第11節

【ブンデスリーガ放送予定】2025-26ブンデスリーガ第11節、マインツ対ホッフェンハイムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

ブンデスリーガはDAZNが全試合配信！

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

ブンデスリーガ全試合配信

DAZN月額プラン最安値で視聴可能

今すぐ登録

2025-26シーズンのブンデスリーガ第11節が日本時間2025年11月22日(土)に開催され、佐野海舟・川﨑颯太が所属する1.FSVマインツ05と、町田浩樹が所属するホッフェンハイムが対戦する。

【ブンデス第11節】マインツvsホッフェンハイムはDAZNでライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

本記事では、マインツvsホッフェンハイムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsホッフェンハイム｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsホッフェンハイムは、日本時間11月22日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第11節
  • 日時：2025年11月22日(土) 4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：1.FSVマインツ05 vs ホッフェンハイム
  • 会場：オペル・アレーナ

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsホッフェンハイム｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ開幕節のボルシアMGvsハンブルガーSVは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsホッフェンハイムのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

DAZNがブンデスリーガを全試合配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額最安値最安値で視聴

マインツvsホッフェンハイム チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs ホッフェンハイム スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-1-2-1-2

Home team crestTSG
27
ロビン・ツェントナー
15
レナード・マロニー
25
アンドレアス・ハンチェ＝オルセン
31
ドミニク・コール
6
佐野海舟
2
フィリップ・ムウェネ
8
パウル・ネーベル
10
ナディーム・アミリ
17
ベネディクト・ホラーバッハ
30
C
シルヴァン・ウィドマー
7
イ・ジェソン
1
C
オリヴァー・バウマン
34
ウラジミール・クーファル
2
ロビン・フラナーチ
13
ベルナルド
21
アルビアン・ハジダリ
7
レオン・アヴドゥラフ
6
グリシャ・プロメル
27
アンドレイ・クラマリッチ
18
ヴァウター・バーガー
29
バズマナ・トゥーレ
11
フィスニック・アスラーニ

4-1-2-1-2

TSGAway team crest

M05
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ボー・ヘンリクセン

TSG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • クリスティアン・イルツァー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

TSG
-直近成績

ゴールを許す
14/6
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

TSG

3

勝利

1

Draw

1

Win

8

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

0