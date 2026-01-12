このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoFCハイデンハイム
Yuta Tokuma

【1月14日】マインツvsハイデンハイムのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第17節

【佐野海舟・川崎颯太出場予定】2025-26ブンデスリーガ第17節、マインツ対ハイデンハイムのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第17節が日本時間2026年1月14日(水)に開催され、佐野海舟と川崎颯太の所属するマインツと、ハイデンハイムが対戦する。

本記事では、マインツvsハイデンハイムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsハイデンハイム｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsハイデンハイムは、日本時間1月14日(水)にマインツのホーム、コフォス・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第17節
  • 日時：2026年1月14日(水) 4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs ハイデンハイム
  • 会場：コフォス・アレーナ

マインツvsハイデンハイム｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第17節のマインツvsハイデンハイムは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

ABEMA
DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

マインツvsハイデンハイムのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

abema bundesliga 2025-26(C)AbemaTV,Inc.

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

マインツvsハイデンハイム チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs FCハイデンハイム 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

4-3-2-1

Home team crestHDH
33
ダニエル・バッツ
31
ドミニク・コール
21
ダニー・ダ・コスタ
16
シュテファン・ベル
6
佐野海舟
30
シルヴァン・ウィドマー
7
イ・ジェソン
10
ナディーム・アミリ
22
ニコラス・ヴェラチュニヒ
20
フィリップ・ティーツ
17
ベネディクト・ホラーバッハ
41
ダイアント・ラマジ
4
ティム・ジールスレーベン
19
ヨナス・フェーレンバッハ
23
オマル・トラオレ
6
パトリック・マインカ
31
サーロンド・コンテ
16
ジュリアン・ニーフス
30
ニクラス・ドルシュ
3
ヤン・シェップナー
22
アリヨン・イブラヒモヴィッチ
18
マーヴィン・ピエリンジャー

4-3-2-1

HDHAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランク・シュミット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

HDH
-直近成績

ゴールを許す
7/10
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 4 試合

HDH

1

Win

1

Draw

2

勝利

3

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
0/4
両チームが得点
1/4

順位表

0