ブンデスリーガ
team-logo1. FSV マインツ 05
MEWA Arena
team-logoFCアウクスブルク
Yuta Tokuma

【2月7日】マインツvsアウクスブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第21節

【佐野海舟出場予定】2025-26ブンデスリーガ第21節、マインツ対アウクスブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第21節が日本時間2026年2月7日(土)に開催され、佐野海舟・川﨑颯太が所属するマインツと、アウクスブルクが対戦する。

本記事では、マインツvsアウクスブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

マインツvsアウクスブルク｜試合日程・キックオフ時間

マインツvsアウクスブルクは、日本時間2月7日(土)にマインツのホーム、オペル・アレーナで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第21節
  • 日時：2026年2月7日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：マインツ vs アウクスブルク
  • 会場：オペル・アレーナ

マインツvsアウクスブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第21節のマインツvsアウクスブルクは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

マインツvsアウクスブルクのおすすめ視聴方法

マインツvsアウクスブルク チーム情報

1. FSV マインツ 05 vs FCアウクスブルク 予想スタメン

1. FSV マインツ 05Home team crest

3-5-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestFCA
33
ダニエル・バッツ
16
シュテファン・ベル
4
シュテファン・ポッシュ
48
キャスパー・ポツルスキ
7
イ・ジェソン
30
シルヴァン・ウィドマー
10
ナディーム・アミリ
21
ダニー・ダ・コスタ
6
佐野海舟
20
フィリップ・ティーツ
9
アルノー・ノルダン
1
フィン・ダーメン
31
ケベン・シュロッターベック
40
ノアカイ・バンクス
34
アルトゥール・シャヴェス
27
マリウス・ヴォルフ
32
ファビアン・リーダー
19
ロビン・フェラウアー
8
エルビス・レクスベカイ
20
アレクシス・クロード
4
ハン・ノア・マッセンゴ
38
ミヒャエル・グレゴリッチ

3-4-2-1

FCAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウルス・フィッシャー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Baum

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

M05
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

FCA
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

M05

直近の 5 試合

FCA

3

勝利

1

Draw

1

Win

9

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

