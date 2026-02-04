明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するFC町田ゼルビアの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
FC町田ゼルビア｜最新試合予定・放送局
FC町田ゼルビア｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|谷 晃生
|GK
|13
|守田 達弥
|GK
|17
|カウン ゼン マラ
|GK
|44
|新井 栄聡
|DF
|2
|今井 智基
|DF
|3
|昌子 源
|DF
|4
|菊池 流帆
|DF
|5
|ドレシェヴィッチ
|DF
|6
|望月 ヘンリー海輝
|DF
|19
|中山 雄太
|DF
|26
|林 幸多郎
|DF
|50
|岡村 大八
|DF
|88
|中村 帆高
|MF
|8
|仙頭 啓矢
|MF
|11
|増山 朝陽
|MF
|16
|前 寛之
|MF
|18
|下田 北斗
|MF
|23
|白崎 凌兵
|MF
|28
|チャ ジェフン
|MF
|31
|ネタ ラヴィ
|MF
|38
|高崎 天史郎
|MF
|39
|バスケス バイロン
|栃木C／復帰
|MF
|60
|真也加 チュイ 大夢
|FW
|7
|相馬 勇紀
|FW
|9
|藤尾 翔太
|FW
|10
|ナ サンホ
|FW
|20
|西村 拓真
|FW
|22
|沼田 駿也
|FW
|27
|エリキ
|神戸／復帰
|FW
|34
|徳村 楓大
|神村学園／新加入
|FW
|49
|桑山 侃士
|FW
|99
|テテ イェンギ
|リヴィングストン(スコットランド)／期限付き移籍
FC町田ゼルビア戦のおすすめ視聴方法
FC町田ゼルビアが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
