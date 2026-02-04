Goal.com
FC町田ゼルビア 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するFC町田ゼルビアの2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するFC町田ゼルビアの最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

FC町田ゼルビア｜最新試合予定・放送局

横浜F・マリノス 対 FC町田ゼルビア
FC町田ゼルビア 対 水戸ホーリーホック
東京ヴェルディ 対 FC町田ゼルビア
FC町田ゼルビア 対 ジェフユナイテッド千葉
上海申花 対 FC町田ゼルビア
DAZN

FC町田ゼルビア｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1谷　晃生
GK13守田　達弥
GK17カウン　ゼン　マラ
GK44新井　栄聡
DF2今井　智基
DF3昌子　源
DF4菊池　流帆
DF5ドレシェヴィッチ
DF6望月　ヘンリー海輝
DF19中山　雄太
DF26林　幸多郎
DF50岡村　大八
DF88中村　帆高
MF8仙頭　啓矢
MF11増山　朝陽 
MF16前　寛之
MF18下田　北斗 
MF23白崎　凌兵
MF28チャ　ジェフン
MF31ネタ　ラヴィ
MF38高崎　天史郎
MF39バスケス　バイロン栃木C／復帰
MF60真也加　チュイ　大夢
FW7相馬　勇紀
FW9藤尾　翔太
FW10ナ　サンホ
FW20西村　拓真
FW22沼田　駿也
FW27エリキ神戸／復帰
FW34徳村　楓大神村学園／新加入
FW49桑山　侃士
FW99テテ　イェンギリヴィングストン(スコットランド)／期限付き移籍

FC町田ゼルビア戦のおすすめ視聴方法

FC町田ゼルビアが出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

