J1 リーグ
team-logoFC町田ゼルビア
Machida GION Stadium
team-logo名古屋グランパス
Yuta Tokuma

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、FC町田ゼルビアと名古屋グランパスが対戦する。

本記事では、FC町田ゼルビアvs名古屋グランパスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC町田ゼルビアvs名古屋グランパス｜試合日程・キックオフ時間

FC町田ゼルビアvs名古屋グランパスは、11月30日(日)に町田のホーム、町田GIONスタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：FC町田ゼルビア vs 名古屋グランパス
  • 会場：町田GIONスタジアム

FC町田ゼルビアvs名古屋グランパス｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節のFC町田ゼルビアvs名古屋グランパスは、地上波では『NHK名古屋』『NHK岐阜』『NHK津』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC町田ゼルビアvs名古屋グランパスのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

FC町田ゼルビアvs名古屋グランパス チーム情報

FC町田ゼルビア vs 名古屋グランパス スタメン

FC町田ゼルビアHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestNAG
1
谷晃生
5
イブラヒム・ドレシェヴィッチ
6
望月ヘンリー海輝
3
昌子源
19
中山雄太
88
中村帆高
15
ミッチェル・デューク
26
林幸多郎
7
相馬勇紀
18
下田北斗
9
藤尾翔太
16
武田洋平
70
原輝綺
13
藤井陽也
3
佐藤瑶大
2
野上結貴
15
稲垣祥
33
菊地泰智
7
和泉竜司
14
森島司
18
永井謙佑
77
キャスパー・ユンカー

3-4-2-1

NAGAway team crest

MAZ
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

NAG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 長谷川健太

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

NAG
-直近成績

ゴールを許す
4/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

MAZ

直近の 5 試合

NAG

3

勝利

0

引分け

2

勝利

8

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

