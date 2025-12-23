Jリーグ、町田と黒田監督へのけん責処分を発表…選手・スタッフに対する暴言等の不適切発言が確認

Jリーグは23日、FC町田ゼルビアおよび黒田剛監督に対するけん責処分を発表した。

発表によると、今回の懲罰は「黒田監督は、2023年頃からFC町田ゼルビアに所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」ことが対象になるとのこと。黒田監督と町田には、けん責（始末書をとり、将来を戒める）処分を科すことが決まっている。

また懲罰の理由としては、以下の2つを挙げている。

(1)黒田監督による違反行為の事実は、指導者である監督として、自らの配下にある選手、コーチ又はスタッフに対して行った暴言ないし不適切な指導であり、指導者の選手その他チーム関係者に対する暴言を禁じるJFAの指導者に関する規則第20条第7号及び指導者による不適切な指導を禁じるJFA懲罰規程第34条第2項に違反するとともに、選手その他チーム関係者の尊厳及び価値を尊重すべきことを定める同規則第20条第2号に違反し、JFAの定款及びこれに付随する諸規程を遵守する義務を定めるJリーグ規約第3条第1項に違反する。また、社会的規範を尊重して行動すべき義務を定める同条第3項に違反し、Jリーグの信用を毀損した点において、同条第2項にも違反する。

(2)町田は、Jリーグ規約及びJFAの定款並びにこれらに付随する諸規程を遵守する義務があり（Jリーグ規約第3条第1項）、配下の監督、選手等の関係者がこれらに違反しないよう管理監督し、仮に違反行為があれば、これを直ちに是正しなければならないところ、後述のとおり、監督の業務執行を適切に管理・監督し、違反行為を早期に発見して是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備があったことは明らかである。

そのうえで、「黒田監督の暴力等有形力の行使は含まれていない」点を挙げつつも、今回の懲罰の量定は以下の点を参考にしたと発表した。

(1)黒田監督は、違反行為の存在を基本的に認めておらず、真摯に反省しているとは言い難い状況にあった上、違反行為を含む調査対象となった言動に関し、多くのチーム関係者に真実を語ることを躊躇させるような発言を行った。

(2)調査対象となった黒田監督の言動に関し、弁護士で構成される特別調査委員会により調査を行った。しかしながら、同委員会による当初の関係者のヒアリングに町田の顧問弁護士を同席させ、黒田監督とヒアリング対象となるチーム関係者が通報内容に関してやり取りすること等を規制しなかったことにより、黒田監督を守ろうとしているとの印象を関係者が持つに至っている。これらは調査対応の不備と言わざるを得ず、チーム関係者の多くに率直な供述を躊躇させる結果となり、真相解明に支障をきたした。

(3)メールによる相談窓口を設置していたが、相談に係る事実の確認は町田の経営陣が行うこととされており、経営陣が関与する事象について相談できる相談体制を構築していなかった。

(4)違反行為は強化部のメンバーやコーチ等がいるところでなされており、町田には、早期に問題行為を把握して是正する機会があったのに、経営陣及び強化部から黒田監督に対して注意する等のけん制機能が働かず、外部への通報が行われるまで問題行為が放置、継続された。