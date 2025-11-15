天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝が11月16日(日)に開催。FC町田ゼルビアとFC東京が対戦する。
本記事では、FC町田ゼルビアvsFC東京の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
FC町田ゼルビアvsFC東京の試合日程・キックオフ時間
FC町田ゼルビアvsFC東京は、2025年11月16日(日)に国立競技場で開催される。
- 大会：天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会 準決勝
- 日時：2025年11月16日(日) 13:10キックオフ
- 対戦：FC町田ゼルビア vs FC東京
- 会場：国立競技場
FC町田ゼルビアvsFC東京の放送・配信予定
天皇杯準決勝のFC町田ゼルビアvsFC東京は、テレビが『NHK総合』『スカパー！サッカーセット』で生中継、ネットは『スカパー！動画ストアSPOOX』『スカパー！動画配信』でライブ配信される。
その他地上波、BS/CS放送やネットでの配信は予定していない。『スカパー！』では天皇杯注目の試合を中継・配信する。
|スカパー！サッカーセット
(加入月無料)
|視聴はこちら
|SPOOX
|視聴はこちら
第105回天皇杯の視聴方法
第105回天皇杯は『スカパー！』で注目試合を中継・配信する。
権利の都合上、Amazon Prime Videoチャンネルでは天皇杯の視聴は不可となるので注意が必要だ。
スカパー！天皇杯視聴プラン一覧
|商品
|お試し期間
|月額料金
|スカパー！サッカーセット
（TV・スマホ・タブレット・PC対応）
|加入月視聴料0円
|2,480円(税込)
※基本料429円(税込)が別途必要
|SPOOX
（スマホ・タブレット・PC対応）
|なし
|2,480円(税込)