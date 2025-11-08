このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
リヨンvsPSGを配信！
【11月10日】オリンピック・リヨンvsパリ・サンジェルマンのテレビ放送・ネット配信予定｜リーグ・アン第12節

リーグ・アン2025−26第12節、オリンピック・リヨン対パリ・サンジェルマンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月10日(月)に行われる2025-26シーズンのリーグ・アン第12節で、オリンピック・リヨンとパリ・サンジェルマンが対戦する。

本記事では、リヨンvsパリ・サンジェルマンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

リヨンvsPSG｜試合日程・キックオフ時間

リヨンvsパリ・サンジェルマンは、日本時間11月10日(月)にリヨンのホーム、グルパマ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 リーグ・アン 第12節
  • 日時：2025年11月10日(月) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：オリンピック・リヨン vs パリ・サンジェルマン
  • 会場：グルパマ・スタジアム

リヨンvsPSG｜放送・配信予定

リーグ・アン第12節のリヨンvsパリ・サンジェルマンは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

リヨンvsPSGのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのリーグ・アンは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

リヨンvsPSG チーム情報

リヨン vs パリ・サンジェルマン スタメン

リヨンHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestPSG
1
ドミニク・グレイフ
19
ムサ・ニアカテ
3
C
ニコラス・タグリアフィコ
21
ルーベン・クライファート
22
クリントン・マタ
17
アフォンソ・モレイラ
6
タナー・テスマン
98
エインズリー・メイトランド＝ナイルズ
44
カリス・メラー
23
タイラー・モートン
18
ラシド・ゲザル
30
リュカ・シュヴァリエ
6
イリア・ザバルニー
51
ウィリアム・パチョ
21
リュカ・エルナンデス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
8
ファビアン・ルイス
17
C
ヴィティーニャ
87
ジョアン・ネヴェス
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
19
イ・ガンイン
24
セニー・マユル

4-3-3

PSGAway team crest

OL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • J. Maciel

PSG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

OL
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

PSG
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

OL

直近の 5 試合

PSG

0

勝利

0

引分け

5

勝利

6

得点

16
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

0