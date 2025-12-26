このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoリヴァプール
Anfield
team-logoウォルヴァーハンプトン
リヴァプールvsウルブスを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【12月28日】リヴァプール対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第18節

【遠藤航所属】2025-26プレミアリーグ第18節、リヴァプールvsウォルヴァーハンプトンのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第18節が日本時間12月28日(日)に開催。遠藤航の所属するリヴァプールと、ウォルヴァーハンプトンが対戦する。

【遠藤航所属】リヴァプールvsウルブスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、リヴァプールvsウォルヴァーハンプトンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

リヴァプール対ウォルヴァーハンプトンの試合日程・キックオフ時間

リヴァプールvsウォルヴァーハンプトンは、日本時間2025年12月28日(日)にリヴァプールのホーム、アンフィールドで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第18節
  • 日時：2025年12月28日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：リヴァプール vs ウォルヴァーハンプトン
  • 会場：アンフィールド

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【遠藤航所属】リヴァプールvsウルブスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

リヴァプール対ウォルヴァーハンプトンのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【遠藤航所属】リヴァプールvsウルブスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

リヴァプール対ウォルヴァーハンプトンのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

リヴァプール対ウォルヴァーハンプトンの予想スタメンは？

リヴァプール vs ウォルヴァーハンプトン 予想スタメン

リヴァプールHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-5-2

Home team crestWOL
1
アリソン・ベッカー
12
コナー・ブラッドリー
4
フィルジル・ファン・ダイク
6
ミロシュ・ケルケズ
5
イブラヒマ・コナテ
17
カーティス・ジョーンズ
42
トレイ・ナイオニ
30
ジェレミー・フリンポン
10
アレクシス・マクアリスター
38
ライアン・フラーフェンベルフ
22
ウーゴ・エキティケ
1
ジョゼ・サ
4
サンティアゴ・ブエノ
2
マット・ドハーティ
37
ラディスラフ・クレイチー
7
アンドレ
8
ジョアン・ゴメス
6
デビッド・モラー・ウルフ
28
フェール・ロペス
26
キジャナ・フーバー
9
ヨルゲン・ストランド・ラーセン
11
ファン・ヒチャン

3-5-2

WOLAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Edwards

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

LIV
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

WOL
-直近成績

ゴールを許す
2/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

LIV

直近の 5 試合

WOL

5

勝利

0

引分け

0

勝利

11

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0